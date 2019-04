Matteo Viviani, furto a casa dell’inviato de Le Iene/ Bottino da 75mila euro

Furto avvenuto in casa di Matteo Viviani, noto inviato della trasmissione di Italia Uno, Le Iene. Come riferito da numerosi organi di informazione online, a cominciare dall’agenzia Ansa, i ladri sarebbero entrati nell’appartamento situato in zona Affori a Milano, scappando con un bottino da ben 75mila euro. Pare che i topi d’appartamento abbiano portato via tutto ciò che trovavano di valore, ed in particolare gioielli, orologi e contanti. Il furto è stato scoperto alle ore 22:30 di ieri, 22 aprile (Pasquetta), e denunciato in seguito alla polizia. I ladri hanno agito approfittando delle vacanze pasquali (Viviani aveva postato una foto a Ferrera su Instagram nella giornata di ieri), forzando la porta di casa, introducendosi inosservati, e facendo razzia di tutto ciò che fosse di valore. Evidentemente il conduttore e inviato delle Iene era appena rientrato a casa quando ha avuto la magra scoperta.

MATTEO VIVIANI, FURTO A CASA DELL’INVIATO DE LE IENE

Non è la prima volta che Viviani vive suo malgrado una situazione spiacevole. Nel settembre del 2015 aveva infatti confessato di essere stato minacciato di morte a poche ore dalla messa in onda di un servizio. «Per scrupoli ti dico che arriva la bomba in diretta – era l’sms mandato a Viviani in quell’occasione – controlla i 3 vasi a casa. Ci sarà attentato il boss vuole così». Viviani denunciò il tutto alle forze dell’ordine, rivelatosi poi una semplice minaccia visto che nessuna bomba venne fatta esplodere nell’abitazione del conduttore del seguitissimo show di casa Mediaset. La cosa certa è che i topi di appartamento continuano a colpire anche la gente nota in quel di Milano. Viviani è infatti solamente l’ultimo di una lunga serie di colpi avvenuti nel capoluogo lombardo negli ultimi due anni, come ad esempio quello al sindaco Beppe Sala, ai genitori del ministro dell’Interno Matteo Salvini, ai Moratti, e altri ancora. In alcuni casi sono stati presi i responsabili, mentre in altri non sono ancora stati catturati.

