MAZARA DEL VALLO, 55 COLTELLATE ALLA MOGLIE/ Poi si butta da un ponte (ma non muore)

Si è rischiato il femminicidio a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, dove il 44enne Guglielmo Norrito ha accoltellato la moglie rifilandole ben 55 pugnalate prima di tentare il suicidio. Un copione che purtroppo abbiamo imparato ampiamente a conoscere ma che ha avuto un epilogo diverso dal solito. Stando a quanto riferito da Fanpage, l’uomo, credendo la moglie morta, ha telefonato alla sorella dicendole di andare presso la propria abitazione poiché aveva ammazzato la moglie. In casa, però, l’uomo non si è fatto trovare: Gugliemo Norrito è infatti montato in macchina, si è immesso sull’autostrada a29 Palermo-Mazara del Vallo e si è fermato all’altezza di un cavalcavia, dal quale si è gettato nel vuoto. Nel volo, di circa dieci metri, l’uomo non ha trovato la morte ma si è rotto entrambi gli arti inferiori.

55 COLTELLATE ALLA MOGLIE

I fatti si sono verificati a notte fonda se è vero che la centrale operativa dei carabinieri ha ricevuto intorno alle 4:30 una chiamata da parte del 118, intervenuto per prestare i primi soccorsi alla donna vittima di aggressione. La moglie di Guglielmo Norrito, dopo aver subito decine di coltellate, è stata trovata per terra, ricoperta di sangue, ma incredibilmente ancora in vita. Come sottolineato da Fanpage, la donna è stata pugnalata presumibilmente con un coltello da cucina all’addome, ai polmoni e al collo, con danni anche alla giugulare. Trasferita d’urgenza all’ospedale civico di Palermo, nelle prossime ore sarà anche sottoposta ad un delicato intervento chirurgico di ricostruzione della vena e la sua prognosi è riservata. L’autore dell’aggressione è stato trasferito presso l’Ospedale civile di Mazara del Vallo a causa delle fratture riportate e arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

