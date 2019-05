Meteo 1 maggio, mese “folle”/ Previsioni: tornano freddo e pioggia, poi caldo estivo

Il mese di maggio appena iniziato è stato già ribattezzato dagli esperti meteo come “folle”. Cosa dobbiamo aspettarci nelle prossime giornate? A fornire un quadro interessante della situazione, con le previsioni del mese, è IlMeteo.it che annuncia il passaggio repentino da una condizione di meteo quasi invernale e con temperature assolutamente fuori stagione, passando per un’ondata di piogge intense, grandine e temporali per poi approdare in un periodo caratterizzato da caldo estremo con temperature che sfioreranno i 33 gradi e che andrà ad anticipare la stagione estiva. L’inizio del mese sarà all’insegna delle correnti gelide instabili, in discesa dal polo Nord e che dal 3 maggio porteranno sull’Italia una nuova ondata di maltempo con temporali e persino neve fino a bassissima quota nelle regione del Nord. Ovviamente ciò avrà come naturale conseguenza un crollo delle temperature anche di 10 gradi in pochi giorni che interesserà tutta la Penisola. Un miglioramento si registrerà a partire da martedì 7 maggio quando il ciclone si allontanerà dal nostro Paese facendo spazio all’alta pressione. Fino al weekend dell’11-12 maggio, dunque, ci sarà tempo stabile con temperature in aumento e sole quasi ovunque.

METEO, LE PREVISIONI DI MAGGIO

Se nella giornata di oggi 1 maggio, le condizioni meteo saranno piuttosto stabili in gran parte del Paese, con bel tempo ovunque e temperature gradevoli, lo stesso non si potrà dire dalla metà del mese quando sopraggiungerà un flusso instabile nord Atlantico che dovrebbe portare una nuova perturbazione a raffica sull’Italia, con il rischio di nubifragi, temporali e violente grandinate soprattutto nelle regioni del Centro Nord. La vera sorpresa sarà evidenziata alla fine del mese quando inizierà ad emergere una prima anticipazione dell’estate. Un vasto anticiclone africano riguarderà buona parte dell’Italia portando con sé la prima vera ondata di caldo dell’anno, con valori che, soprattutto al Centro ed al Sud del Paese, Isole comprese (ma localmente anche sulle pianure del Nord) potrebbe raggiungere picchi fino a 33 gradi. Per la giornata di oggi, invece, le temperature saranno in lieve aumento fino a 22-23 gradi le massime in pianura al Nord e 19-19 gradi lungo i litorali del Centro Sud.

