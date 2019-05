Milano, 22enne accoltellato vicino all’Alcatraz/ Grave dopo ferita alla schiena

Un’altra rissa con accoltellamento a Milano: ad avere la peggio, un ragazzo di soli 22 anni. La notizia è riportata in queste ultime ore da diversi quotidiani online, a cominciare dal Corriere della Sera, che riferisce alcuni dettagli dell’aggressione. La vittima sarebbe stata trasportata in codice rosso, in gravissimi condizioni, presso l’ospedale Niguarda, dopo essere stata accoltellata presso un noto locale di via Valtellina, forse l’Alcatraz. Il tutto è avvenuto durante la notte fra sabato 18 e domenica 19 maggio, precisamente alle ore 4:40, come riferito dall’azienda regionale di emergenza urgenza. In base ad una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato colpito con una serie di fendenti a seguito di una rissa che avrebbe coinvolto anche altri quattro ragazzi tutti molti giovani, fra i 19 e i 23 anni, tutti italiani.

MILANO, 22ENNE ACCOLTELLATO VICINO ALL’ALCATRAZ

Una volta lanciato l’allarme sono intervenuti sul luogo incriminato cinque ambulanze del 118 nonché un’auto-medica, vista le condizioni gravi del ragazzo. La vittima avrebbe infatti ricevuto una ferita molto profonda alla schiena, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Feriti in maniera più lieve gli altri quattro giovani, trasportati poi in codice giallo presso i pronto soccorso del Fatebenefratelli, Policlinico, e Città Studi. Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine, con i carabinieri della compagnia locale che hanno immediatamente fatto scattare le indagini per cercare di ricostruire con esattezza l’accaduto. Fondamentali, a riguardo, saranno le riprese delle videocamere di sorveglianza del locale, nonché di quelle presenti in zona. La scorsa estate venne accoltellato a Milano Nicolò Bettarini, figlio dell’ex calciatore e di Simone Ventura, ferito in maniera gravissima fuori dall’Old Fashion. Sempre in estate i residenti della zona della movida si erano detti esasperati per le continue risse (quasi tutte tra l’altro con protagonisti ragazzi giovanissimi) e per i disordini causati dai clienti.

