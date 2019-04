Milano, 50enne trovata senza vita in casa/ Ferita al collo: omicidio o suicidio?

Giallo a Sesto San Giovanni, periferia di Milano, dove una donna è stata trovata senza vita nel suo appartamento. Come riferisce l’edizione online di TgCom24.it, la vittima si chiamava Lucia Benedetto e aveva 50 anni. Gli inquirenti stanno indagando per cercare di capire le cause della morte, ma sul cadavere sono stati rinvenute evidenti ferite da coltellate, una situazione che fa pensare più ad un omicidio che a un suicidio. A trovare la donna è stato il marito, di anni 55, che per il momento non è indagato e risulta essere estraneo ai fatti. La coppia non ha precedenti ed ha un figlio di 21 anni, che quando il padre è rientrato nell’appartamento ed ha trovato la moglie, attorno alle ore 18:50 di ieri, non era in casa. In base ad una prima indagine si tratterebbe di una famiglia normale come tante altre, non problematica, e di conseguenza si sta cercando di capire se si sia trattato di una rapina o magari di un tentativo di violenza finita male.

MILANO, 50ENNE TROVATA SENZA VITA IN CASA

La vittima presentava una profonda ferita di arma da taglio al collo, probabilmente quella mortale, ma sarà solo l’autopsia disposta dal magistrato di turno a stabilire con esattezza le cause del decesso della 50enne. Le indagini sono coordinate dalla procura di Monza, e gli inquirenti stanno procedendo con l’acquisizione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona, per capire se vi sia qualche movimento sospetto, nonché analizzando le ultime chiamate e gli ultimi messaggi della donna e dei suoi famigliari. Le ipotesi al vaglio sono due, suicidio oppure omicidio da parte di qualcuno che aveva modo di accedere all’appartamento della Benedetto, visto che sulla porta non sono stati trovati segni di scassinamento, di conseguenza l’eventuale omicida aveva la chiave oppure conosceva la vittima. L’arma del delitto, un coltello, sarebbe stato rinvenuto accanto al corpo della donna.

