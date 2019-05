Milano, bimbo 2 anni legato e ucciso in casa/ Padre non si trova: mamma incolpa lui

Tragedia immane a Milano, nella periferia ovest in Via Ricciarelli: un bimbo di 2 anni è stato trovato morto in casa dalla Polizia questa mattina attorno alle 6 nell’appartamento al piano terra. A dare l’allarme, secondo le prime informazioni riportate da Il Giorno, sarebbero stati i genitori del piccolo anche se ora il padre non si trova più e sono subito scattate le ricerche da parte delle Forze dell’ordine. Il vero problema è che, oltre alla morte di una piccolissima e innocente vita, sul corpo del bimbo sono stati trovati evidente segni di violenza e pare fosse anche legato al momento dell’arrivo dei poliziotti. In casa c’era solo la madre, una 23enne croata, ancora sotto choc per quanto avvenuto: le indagini al momento si concentrano sul padre, un giovane 25enne italiano, che ripetiamo al momento risulta irreperibile.

BIMBO UCCISO A MILANO: SI CERCA IL PAPÀ

Tg Com24 riannoda i fili dei fatti e riporta la dinamica di quanto possiamo sapere fino a questo momento: la telefonata al 112 viene fatta alle ore 6.02 di questa mattina da Via Ricciarelli a Milano: i genitori, in lacrime, spiegano che il bimbo aveva gravissimi problemi respiratori e una crisi era in atto. Poi l’arrivo dei paramedici che però non possono che constatare la morte del bambino di soli 2 anni: il problema è che poi si è scoperto che non solo il piccolo era legato ai piedi, ma aveva numerosi lividi e ferite in testa la cui origine ancora non è chiara né è stata spiegata alla Polizia dalla mamma che invece avrebbe subito dato la colpa al marito, poi sparito. Insomma, un mistero nella tragedia visto le condizioni in cui quel piccolo di 2 anni è stato trovato: tutto fa pensare ad una morte violenza con forti percosse sul corpo del bimbo cui il padre, una volta rintracciato, dovrà dare spiegazioni assieme alla madre già interrogata.

