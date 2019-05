Milano, metro M2 Verde sospesa/ Cosa sta succedendo? Disagi per i pendolari

Una mattinata di passione per i viaggiatori di Milano, visto che la linea M2 della metropolitana, la verde, è al momento ferma. Un guasto ha bloccato l’intera tratta, non permettendo a lavoratori, studenti, turisti e viaggiatori, di poter utilizzare il mezzo pubblico interrato. La notizia è freschissima, dell’ultima ora, e sulla vicenda sta aggiornando con costanza la pagina ufficiale Twitter dell’Atm</strong>, il servizio di trasporto pubblico milanese, che circa mezz’ora fa ha scritto: «La circolazione è momentaneamente sospesa sull’intera linea. Seguono aggiornamenti». Il secondo cinguettio pochi minuti dopo: «Circolazione sospesa nelle tratte Lambrate Gobba Cologno e Lambrate Gobba Cernusco. In arrivo bus sostitutivi. Rallentamenti sul resto della linea. Ci scusiamo: stiamo intervenendo per risolvere un problema alla linea aerea a Gobba». Cosa è successo? Difficile capirlo e al momento non è ben chiaro entro quanti minuti si risolverà il problema visto che la stessa Atm sta rispondendo via social agli utenti, ed ha scritto: «La circolazione è sospesa nelle tratte Lambrate Gobba Cologno e Lambrate Gobba Cernusco. I nostri tecnici sono al lavoro per risolvere il problema nel più breve tempo possibile. Ci scusiamo per il disagio».

MILANO, METRO M2 VERDE SOSPESA

La Verde è una delle tratte storicamente più trafficate dell’intera metro milanese, un linea che si snoda su quasi 40 chilometri di percorso, 39.4 per l’esattezza, e che parte da Gessate o da Cologno Monzese, e che raggiunge Abbiategrasso o Assago. La M2 tocca numerosi snodi cruciali come Cadorna, Centrale e Garibaldi, stazioni dei treni ad altissimo regime, nonché paesi come Cernusco sul Naviglio, Gorgonzola, Gessate, Abbiategrasso, Assago, Cologno Monzese e altri ancora. Insomma, una metro che trasporta ogni giorno migliaia di passeggeri che dall’hinterland milanese si dirigono verso il capoluogo per studiare e lavorare, e viceversa. La situazione è in constante aggiornamento e sono attese novità nel giro delle prossime ore.

