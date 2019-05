Mille Miglia 2019: incidente tra due Ferrari/ Bolidi nel campo, ferita una donna

Grandi emozioni ma anche tanta paura nel secondo giorno della Mille Miglia 2019 in seguito ad uno spaventoso incidente avvenuto subito dentro la provincia di Ancona, in direzione Senigallia. A finire coinvolte nello scontro sono state due Ferrari Tribute, modernissime e potenti Supercar finite rovinosamente nei campi dopo lo schianto. Secondo quanto riportato dal Giornale di Brescia nella sua edizione online, la dinamica dello scontro tra i due bolidi non sarebbe del tutto chiara ma fortunatamente non avrebbe provocato gravi ferite presso i due conducenti. Pare tuttavia, secondo una prima ricostruzione, che l’impatto violentissimo sia avvenuto durante la fase di sorpasso ovviamente a gran velocità, tale da far scontrare le due Ferrari facendole finire in aperta campagna, complici anche le condizioni dell’asfalto, in quel tratto particolarmente sconnesso. Una delle due auto di lusso, prima di finire fuori strada, pare abbia anche colpito un albero.

MILLE MIGLIA 2019: INCIDENTE TRA DUE FERRARI TRIBUTE

Per entrambe le supercar della competizione Ferrari tribute che anticipa il passaggio dei 430 bolidi d’epoca in gara, i danni sono stati ingenti. Fortunatamente, invece, decisamente meno gravi sono le condizioni dei due conducenti. Per una donna, tuttavia, è stato necessario il trasporto all’ospedale di Senigallia. La sola vittima rimasta ferita, spiega BresciaToday, è stata soccorsa in ambulanza e viaggiava sul sedile del passeggero di una delle due Ferrari protagoniste del pauroso schianto. I medici le avrebbero riscontrato seri traumi ma non tali da rendere critiche le sue condizioni. Sulla salita immersa nel verde dove è avvenuto l’incidente non c’erano spettatori della Mille Miglia vicini, dunque i danni sono stati limitati. Sul posto, dopo lo scontro, sono giunti gli uomini dello staff della corsa, la Polizia stradale ed una ambulanza che si è occupata dell’unica persona ferita.

