MIRACOLO A VERONA/ Esce dal coma quando stanno per staccare le macchine

Nessuna speranza, dicono i medici ai genitori, chiedendo il permesso di espiantare gli organi. Lorenzo, uno studente di 17 anni, lo scorso 20 dicembre aveva subito un incidente con una Mercedes, scontrandosi contro di essa. Impatto violentissimo nonostante il casco, stava andando a scuola. Vengono diagnosticati danni cerebrali e respiratori, il ragazzo è in coma profondo. Passano alcuni mesi, nessun segno di ripresa, per i medici curanti Lorenzo non ha alcuna possibilità di uscire dal coma, è già morto. Ma succede l’impensabile, come scrive oggi il quotidiano L’Arena di Verona: Lorenzo si risveglia, apre gli occhi, muove gambe e braccia. E parla anche. Cinque mesi fa era stato dato per morto, oggi è tornato a scuola.

LA SCIENZA NON PUO’ RISPONDERE A TUTTO

I medici non sanno spiegarsi come è stato possibile. Ma non è certo la prima volta che succede qualcosa del genere, la vita che sconfigge qualunque previsione e diagnosi scientifica. Si prendono decisioni troppo frettolose come quella di spiantargli gli organi, ovviamente dopo aver lasciato morire il paziente. Ma il coma non è morte, nonostante per molti medici sia così. Dal coma si può uscire e molti i casi di persone uscite dal coma che hanno raccontato che in quello stato erano coscienti e consapevoli di tutto quello che accadeva intorno a loro. Vivevano, nonostante tutto. Ma “un vegetale” non conta nulla per la scienza. Lorenzo stava per essere staccato dalle macchine che lo tenevano in vita, ma lui non ha voluto finire così. Si è ripreso, in un modo che nessuna scienza potrà mai spiegare. E’ uscito da solo dal tunnel in cui si trovava. Che la scienza medica recuperi il rispetto per i malati, che oggigiorno è andato scomparendo. La vita si manifesta in tanti modi e la vita reclama il suo ruolo. La vita c’è, anche quando non si manifesta nel modo che ci piacerebbe che fosse.

