Mirandola, incendio sede polizia: 2 morti/ Arrestato marocchino: vendetta personale?

Un incendio scoppiato nella sede della polizia municipale di Mirandola, in provincia di Modena, ha provocato un bilancio di 2 morti, 2 feriti gravi e 17 intossicati. Secondo quanto riportato da Rai News, il rogo è scoppiato negli uffici posti al piano di uno stabile al cui piano superiore si trovano diverse abitazioni. Proprio uno di questi appartamenti sarebbe stato interessato da un’esplosione, causata forse dall’incendio verificatosi negli uffici della polizia municipale, che ha portato alla morte di due persone. Sul posto si sono portati carabinieri e vigili del fuoco per domare l’incendio che, da quanto emerso finora, sarebbe di natura dolosa: la conferma di questa pista investigativa sarebbe arrivata dai primi accertamenti eseguiti sul posto. Secondo TgCom24, le due vittime sarebbero un’anziana di 84 anni allettata e la sua badante 74enne: entrambe sarebbero state uccise nel sonno dal fumo. In condizioni critiche il marito, sempre per via del fumo inalato.

MIRANDOLA, INCENDIO NELLA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

L’autore del rogo alla sede della polizia municipale di Mirandola che ha portato alla morte di 2 persone, secondo quanto riportato dai media locali, sarebbe stato già arrestato dai carabinieri. Si tratterebbe di un marocchino di giovanissima età che, stando ad una prima ricostruzione dei fatti, avrebbe forzato l’ingresso della struttura e poi appiccato le fiamme. I motivi alla base del gesto non sono ancora chiari ma gli inquirenti non escludono che l’originario del Marocco possa aver agito per vendetta personale. Lui stesso, infatti, potrebbe essere stato il destinatario di un provvedimento da parte della stessa polizia municipale e per questo avrebbe deciso di agire dando fuoco alla sede di via Roma. L’incendio doloso sarebbe scoppiato intorno alle 2 di questa notte.





