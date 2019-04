Modena, accoltella sorella: 35enne gravissima/ Fermato 40enne con problemi psichici

Tentato omicidio avvenuto questa mattina a Villanova, nella provincia di Modena: un uomo ha tentato di uccidere la sorella, prima di venore arrestato. In base alle indiscrezioni emerse su vari siti web, a cominciare da Il Resto del Carlino, pare che l’aggressione si sia verificata in un appartamento sito in via Bolognese presso il civico 1. A finire in manette, un 40enne con problemi psichiatrici che abitava in un piccolo monolocale dello stesso stabile di cui sopra, assieme alla madre disabile. Non si sa bene cosa sia scattato nella mente dell’uomo fatto sta che mentre la sorella, una donna di 35 anni, era in visita presso l’abitazione dei due, lo stesso ha afferrato un coltello da cucina e si è avventato contro la sorella: un’aggressione brutale, con diversi fendenti soprattutto sulla schiena e al collo, davanti agli occhi esterrefatti della madre disabile. Gravissime le ferite riportate dalla donna, portata via in condizioni disperate dai sanitari intervenuti sul luogo, poi ricoverata in codice rosso presso l’ospedale Civile di Baggiovara.

MODENA, ACCOLTELLA SORELLA: 35ENNE GRAVISSIMA

La donna è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico e al momento non si può ancora dire fuori pericolo. Sul luogo dell’aggressione sono giunte poco dopo anche le forze dell’ordine, a cominciare dai carabinieri e dalla polizia scientifica, che hanno subito fatto scattare le indagini per ricostruire con esattezza quanto accaduto. Non è ancora ben chiara la dinamica ne tanto meno il movente, ma è certa la colpevolezza dell’uomo, che si trova al momento in stato di fermo presso la caserma di Modena. La famiglia vive da anni in Emilia ma è originaria di Napoli, e pare che si sia trasferita da poco al piano terra della palazzina di Villanova. Sono attesi aggiornamenti nel corso della giornata, con la speranza che la 35enne sorella dell’aggressore possa salvarsi nonostante i violenti colpi ricevuti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA