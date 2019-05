Moncalieri, muore su una sedia dell’ospedale: si accorgono dopo ore/ Un senza tetto?

Una persona è morta presso l’ospedale di Moncalieri, ma i medici se ne sono accorti soltanto diverse ore dopo. A scoprire il defunto, un famigliare di un altro paziente che si era recato in ospedale per un esame, che si è prontamente accorto che quell’uomo accomodato su una sedia della sala d’aspetto del Santa Croce aveva qualcosa di strano: il personale medico e gli altri pazienti pensavano che si fosse appisolato, ma in realtà era morto. Una volta lanciato l’allarme, sono giunti presso la struttura ospedaliera i carabinieri della compagnia locale, che anno fatto scattare le indagini. Subito si è cercato di risalire all’identità della vittima, che non aveva però alcun documento con se ma solamente un foglio di dimissioni firmato dall’ospedale il giorno prima. Dalle prime indiscrezioni riportate dall’edizione online del quotidiano Repubblica, pare che la vittima sia un clochard, un senza tetto, il cui nome era forse Beppe, e che è morto nell’indifferenza in una corsia d’ospedale.

MONCALIERI, MUORE SU UNA SEDIA DELL’OSPEDALE: SI ACCORGONO DOPO ORE

Era giunto presso l’ospedale di Moncalieri nella giornata di martedì, soccorso da un’ambulanza, e secondo quanto testimoniato da alcuni clienti del supermercato “Il Gigante” di La Loggia, il clochard era stato visto debole e in stato confusionale seduto su alcuni cartoni. A quel punto avevano chiamato i soccorsi, e l’uomo era stato ricoverato in ospedale e visitato, ma secondo il direttore sanitario della struttura il paziente non presentava alcuna patologia. Subito dopo la visita, i medici avevano offerto la colazione al senza tetto, che aveva poi firmato il foglio di dimissioni per allontanarsi dall’ospedale. Peccato però che lo stesso dalla struttura non se ne sia mai andato, o forse ci è ritornato il giorno dopo, visto il diluvio che si era abbattuto sul Piemonte la sera del primo maggio. «In molti non si sentono sicuri nei dormitori – fanno sapere dallo stesso ospedale – e preferiscono cercare riparo nelle corsie degli ospedali. Accade qui come in altri nosocomi della zona».

© RIPRODUZIONE RISERVATA