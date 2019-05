MONTEROTONDO, 19ENNE UCCIDE IL PADRE VIOLENTO/ Un vicino “Beveva poi spaccava tutto”

Anche il programma di Rai Uno, Storie Italiane, si è occupata del caso scioccante di Monterotondo, dove una ragazza di 19 anni ha ucciso il padre, esasperata dalla continua violenza nei confronti della madre e della nonna. «Sono un amico della loro famiglia – ha raccontato un signore anziano alla Rai – picchiava anche sua mamma, e la figlia si vergognava di avere un papà così: se non moriva lui forse morivano loro, vivevano nel terrore perché era troppo violento». Il vicino di casa racconta di come lo stesso padre violento fosse una persona molto “agitata”: «Rompeva tutto, ha spaccato più volte il portone, era impossibile vivere così, in comunità non ha mai voluto andare e tutti i giorni chiedeva i soldi: beveva e in casa faceva un macello». La figlia si trova al momento agli arresti domiciliari ed è stata ospitata da una zia che abita non troppo lontano dalla casa di famiglia. Il pm sta valutando la legittima difesa, ma nel contempo Eleonora Daniele si domanda in studio: «E’ possibile che mai nessuno si sia accorto prima di quanto stesse accadendo, è possibile che una figlia debba difendersi per proteggere la mamma e la nonna?». Una tragedia che forse si poteva evitare, una famiglia che è stata probabilmente abbandonata a se stessa.

MONTEROTONDO, 19ENNE UCCIDE IL PADRE VIOLENTO

In studio viene sottolineato quanto la 19enne che ha ucciso il padre, sia stata una vera e propria eroina, che ha avuto il coraggio e la forza di compiere un gesto tragico, pur di difendere la mamma e la nonna. La responsabile, che ricordiamo, è ai domiciliari, ha comunque spiegato agli inquirenti dopo l’arresto che non avrebbe voluto uccidere il padre: «Io avevo bisogno di quell’uomo». Storie Italiane ha intervistato anche la migliore amica della ragazza che ha detto: «Teneva sempre tutto dentro, faceva finta di nulla, come se andasse tutto bene, sicuramente lo ha fatto per difendere mamma e nonna, io le voglio bene, non ce la faccio più, basta».

