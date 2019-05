Monterotondo, 42enne morto per ferita testa/ Fermata figlia 19enne: dramma famiglia?

Dramma a Monterotondo dove un uomo di 42 anni è morto in ospedale per una grave ferita alla testa dopo esser stato trasportato direttamente dalla propria casa alle porte di Roma: secondo gli investigatori che lavorano da ore alla tragedia l’uomo potrebbe esser stato colpito durante una violentissima lite in famiglia addirittura dalla figlia 19enne all’interno dell’abitazione di Monterotondo Scalo. La ragazza – dopo che il 42enne non ce l’ha fatta ed è morto in ospedale per le ferite troppo gravi riportate alla testa – è stata immediatamente trasportata nella Caserma dei Carabinieri di Monterotondo e verrà interrogata nelle prossime ore. La posizione della figlia giovanissima, secondo quanto riporta Repubblica, sarebbe ora al vaglio del magistrato di turno della Procura di Tivoli: non è escluso che l’aggressione all’uomo si avvenuta in replica all’ennesima angheria dell’uomo dato, sempre secondo gli inquirenti, come un “assiduo” violento in famiglia.

DRAMMA A MONTEROTONDO: DELITTO IN FAMIGLIA?

Sempre secondo le prime informazioni filtrate ai quotidiani romani – su tutti l’edizione della cronaca di Repubblica – la ragazza stava uscendo di casa assieme alla madre quando l’uomo le avrebbe fermate con i modi aggressivi e violenti, non nuovi pare. A quel punto la ragazza stanca delle angherie avrebbe preso un coltello per minacciarlo e convincerlo a non toccarle: a quel punto la collutazione scaturita e la più che probabile ferita alla nuca dove purtroppo è stata recisa un’arteria, motivo per cui nel giro di poche ore neanche l’arrivo in ospedale ha salvato la vita all’aggressore. «Sull’uomo, anche se noto per essere alcolista e violento, non esistevano denunce pendenti», riporta Roma Fanpage mentre la ragazza attende di essere interrogata dopo la morte sopraggiunta del padre attorno alle 9 di questa mattina.

