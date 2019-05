Morto in area di sosta A1 a Castelfranco Emilia/ “È omicidio”: killer ancora in fuga

Un cadavere in un’area di sosta, con una ferita sulla testa ma non così “grave” da generare addirittura la morte per lo sventurato 51enne: la scoperta shoccante è stata fatta da un camionista questa notte all’area di sosta sull’A1 all’altezza di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena. Si tratta di un uomo residente nel Bolognese la cui identità – secondo Fanpage – sarebbe Angelo Scalea e l’ipotesi più probabile al momento è proprio quella di un omicidio: una larga ferita sulla testa ha fatto pensare subito all’ipotesi del delitto per gli inquirenti giunti sul posto dopo la denuncia fatta dal camionista che ha scoperto il cadavere nella piazzola dell’Autostrada del Sole. La Squadra Mobile di Modena sta provando ad indagare motivi e possibili moventi dietro il “giallo” della morte sull’A1: la ferita infatti, come sembrava da un primo momento, non è tale da pensare che possa esser stata fatale per il povero 51enne bolognese.

GIALLO NELL’AREA DI SOSTA SULL’A1

I rilievi allora sono cominciati già dalle prime ore della notte per provare a trovare elementi utili a capire come sia sia volta la dinamica dell’omicidio, anche se sarà l’autopsia a dare l’esatta causa ufficiale della morte di Scale. Questa mattina, spiega il Resto del Carlino, sono state anche acquisite le immagini di video sorveglianza della A1 per poter dare un nome e un volto all’aggressore di Castelfranco Emilia ormai in fuga da ora senza finora lasciare alcuna traccia. Come adotta invece Fanpage, quell’area di sosta sull’autostrada sarebbe spesso frequentata di notte da un largo giro di prostituzione e incontri notturni e potrebbe esser questo l’ambito entro il quale indagare sulla morte del 51enne morto finora senza un motivo nel bel mezzo della notte tra giovedì e venerdì.

