Mussolini per mille anni/ Striscione di Forza Nuova a due passi dal Colosseo

Un nuovo striscione in onore di Mussolini è stato esposto da un gruppo di estrema destra. Questa volta il fattaccio è avvenuto a Roma, a due passi dal Colosseo, come raccontato dai principali quotidiani online in questi ultimi minuti. Nella notte fra sabato 27 e domenica 28 aprile, i neo fascisti di Forza Nuova hanno srotolato un telone bianco con la scritta in nero con il classico font d’altri tempi, con la scritta “Mussolini per mille anni”. Quello degli esponenti di Forza Nuova è stato un gesto in ricordo dell’anniversario della morte del duce, che moriva il 28 aprile di 74 anni, nel 1945, appeso a testa giù in quel di Piazzale Loreto a Milano. La pagina Facebook di Forza Nuova ha voluto “rivendicare” lo striscione attraverso un post in cui si legge: «Contro vecchi e nuovi partigiani, contro sbirri, toghe e pennivendoli. Contro vili, prudenti e traditori, contro i servi di Soros, contro Bruxelles e la Nato. Contro ogni antifascismo. Onore eterna all’ultimo dei Cesari! Per l’Italia di oggi e di domani il suo esempio la nostra lotta».

MUSSOLINI PER MILLE ANNI: STRISCIONE DI FORZA NUOVA

E fa discutere anche quanto avverrà questo pomeriggio alle ore 17:00, quando a Brescia, nella chiesa di Santo Stefano, si celebrerà la messa per la morte del duce, come annunciato da un necrologio pubblicato sulle pagine del Giornale di Brescia, e pagato dalla delegazione provinciale dell’Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi della Rsi: «Oltre il rogo – si legge nell’annuncio – non vive ira nemica». Lo striscione esposto nei pressi del Colosseo in Roma, segue quanto accaduto a inizio settimana in quel di Milano, dove un gruppo di ultras di estrema destra della Lazio, con l’aggiunta di alcuni tifosi interisti, avevano approfittato della partita di Coppa Italia fra Milan e biancocelesti per esporre lo striscione con scritto “Onore a Benito Mussolini”, intonando cori fascisti. Per quel fatto risultano essere indagati al momento dalla procura meneghina 9 persone, ed è molto probabile che a breve si apra un’indagine anche per quanto avvenuto a Roma la notte scorsa.

