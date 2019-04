Napoli, commerciante sgozzato nel suo negozio/ Arrestato il figlio dopo breve fuga

Un commerciante è stato ucciso dal proprio figlio in quel di Napoli. La vittima si chiamava Vincenzo Cardone, aveva 53 anni, ed è stata sgozzata mentre si trovava sul luogo di lavoro, un supermercato sito al civico numero 161 di via Nuova Poggioreale. Padre e figlio hanno litigato, e ad un certo punto il ragazzo, spinto da una follia disumana, ha preso un coltello e ha trapassato la gola del padre. Numerose le persone che hanno assistito incredule alla scena, fra cui la sorella nonché figlia della vittima. I testimoni hanno soccorso il 53enne per poi chiamare il 118: sul luogo sono quindi giunte un’ambulanza e un’automedica, che hanno prestato le prime cure al ferito per poi trasportarlo d’urgenza, in condizioni disperate, presso il vicino ospedale Loreto Mare di Napoli (famoso tra l’altro in questi giorni per la vicenda della pinza dimenticata nell’addome di una donna dopo un parto cesareo). Giunto presso la struttura ospedaliera partenopea, l’uomo è spirato poco dopo a seguito della gravissima lesione riportata alla gola, a cui i medici non hanno potuto fare nulla.

NAPOLI, COMMERCIANTE SGOZZATO NEL SUO NEGOZIO

Il killer aveva tentato una breve fuga, ma nel giro di poche, grazie anche alle numerose testimonianze, alle telecamere presenti nel supermarket Maxi Sidis e nella zona circostante, è stato fermato dalle forze dell’ordine non lontano dal luogo dove è avvenuta la tragedia. Al momento, come riferisce l’edizione online di Tg Com24, si trova presso l’ufficio di prevenzione generale della questura, in attesa di essere interrogato e incarcerato. Un caso che sembrerebbe già risolto anche se bisognerà capire quale sia stato il motivo scatenante la lucida follia del figlio, che ha avuto il coraggio e la forza di prendere in mano un coltello e sgozzare il padre quasi come fosse un animale. Non sono state rese note le generalità dell’omicida, di conseguenza non è dato sapere se lo stesso abbia dei precedenti o meno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA