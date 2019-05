Napoli, spari in strada: grave bimba/ Anche nonna ferita, pregiudicato in fin di vita

Un agguato in piena regola, quello avvenuto oggi in strada a Napoli, dove sono stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco tra la folla poco prima della 17.30 tra piazza Nazionale e via Acquaviva. Tre le persone rimaste ferite, come riporta Il Mattino nell’edizione online, tra cui una bambina piccola di età compresa tra i 3 ed i 4 anni. Il probabile bersaglio dell’agguato però, sarebbe il 31enne Salvatore Nurcaro, pregiudicato e attualmente ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Loreto Mare dove lotta tra la vita e la morte. Contro di lui diversi proiettili, sei dei quali lo hanno colpito. Dalle prime indiscrezioni emerge che i medici avrebbero riscontrato anche un foro di entrata e uno di uscita al torace. La bambina è invece ricoverata all’ospedale Santobono, anche lei in gravi condizioni. La piccola sarebbe giunta cosciente e attualmente sarebbe ricoverata nel reparto di Rianimazione con una pallottola nel torace. Ad essere colpita dagli spari tra la folla anche una donna di 50 anni, Immacolata Molino, nonna della bambina e raggiunta da un proiettile al gluteo. Dopo il ferimento è stata trasportata all’ospedale San Giovanni ma non si conoscono attualmente le sue condizioni.

NAPOLI, SPARI IN STRADA TRA LA FOLLA: TRE FERITI

A fornire maggiori dettagli degli spari tra la folla sopraggiunti oggi a Napoli nell’ambito di un nuovo incredibile agguato è FanPage.it nell’edizione locale. Pare che il killer abbia puntato direttamente alla testa del bersaglio la pistola, esplodendo diversi colpi in rapida successione. Quindi si sarebbe dato alla fuga dopo essersi sentito in trappola. Il raid sarebbe di matrice camorristica. Il killer è arrivato su una motocicletta per poi raggiungere a piedi l’obiettivo, Nurcaro, che era sul marciapiede e premendo il grilletto contro. La vittima si sarebbe data alla fuga, inseguita dal sicario che nel frattempo continuava a sparare all’impazzata esplodendo almeno 6-7 colpi. Alcuni di questi avrebbero colpito di striscio una bambina e la nonna che era con lei fino a quando il killer è scappato su una motocicletta, convinto di aver ucciso il suo bersaglio, perdendosi tra i vicoli del quartiere Vicaria e poi verso l’area nord di Napoli. È già stata diramata una nota di ricerca del mezzo su due ruote. Le condizioni della bambina colpita non sarebbero tali da essere definita in pericolo di vita, a differenza del pregiudicato. In corso le indagini per fare chiarezza sulla sparatoria.

