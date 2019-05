Napoli, trans aggredito con bastone chiodato/ Minacce e botte: arrestato 39enne

Un vero e proprio dramma quello che si è consumato a Giugliano, Napoli: un trans è stato aggredito con un bastone chiodato dal vicino di casa, dopo essere stato minacciato e percosso fisicamente. Come riportano i colleghi de Il Mattino, la vittima è un 29enne di Napoli che da qualche mese si era trasferito in una dlele villette a schiera che si trovano tra Pozzuoli e Giugliano: l’aggressore è stato fermato in flagranza di reato, una spedizione omofoba secondo una primissima ricostruzione. In manette il vicino di casa 39enne, che ha alle spalle alcuni precedenti di polizia: secondo le forze dell’ordine, sarebbe solo l’ultimo di una serie di atti persecutori nei confronti del trans e della sua compagna 58enne.

NAPOLI, TRANS AGGREDITO CON BASTONE CHIODATO: 10 GIORNI DI PROGNOSI

Il bastone utilizzato per picchiare selvaggiamente il trans era lungo 90 centimetri e conteneva tre chiodi arrugginiti conficcati: l’arma è stata sequestrata, mentre l’aggressore in questo momento si trova rinchiuso nel carcere di Poggioreale. Un dramma che andava avanti da due mesi, con il vicino di casa che, per motivi verosimilmente legati all’omofobia, perseguitava con insistenza il trans e la sua compagna. Come riporta Il Mattino, sono stati registrati insulti, minacce verbali e sui social network, nonché dispetti di pessimo vicinato. A nulla è servito il tentativo della moglie dell’aggressore di contenere la sua furia: solo l’intervento dei militari ha evitato il peggio. Il quotidiano partenopeo evidenzia che la vittima della spedizione omofoba è finita al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli: contusioni e tagli alle mani e al braccio giudicate guaribili in 10 giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA