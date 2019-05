NATAN, 15ENNE TOSSICODIPENDENTE/ Appello Iene: “Serve una struttura per aiutarlo”

Il programma “Le Iene” torna ad occuparsi di Natan, protagonista di un incredibile viaggio in moto dal Cile alla Bolivia. Un viaggio nel quale è stato accompagnato da Simone per vincere la sua battaglia contro la dipendenza dalla droga e che la trasmissione di Italia 1 ha raccontato in due tappe, dalla partenza con la mamma disperata dietro le quinte al viaggio stesso. Non sono mancati i giorni più difficili, quelli nei quali la crisi d’astinenza si è fatta sentire. In molti si sono rivolti a “Le Iene” per chiedere cosa sia successo al ragazzo, come sia ripresa la sua vita una volta tornato a casa. Natan è stato accolto in una clinica svizzera, dove ha cominciato il suo percorso di disintossicazione. Dagli esami a cui è stato sottoposto è emerso che ha valori elevati per l’iperattività, quindi ora – stando a quanto raccontato da Simone a Matteo Viviani – dovrebbe seguire un percorso con i farmaci.

NATAN 15ENNE TOSSICODIPENDENTE: “SERVE STRUTTURA”

Natan ora per disintossicarsi ha bisogno di una struttura in grado di accoglierlo, quindi Simone è tornato a parlare ai microfoni di Matteo Viviani per chiedere aiuto per lui. Ci vorrebbe in particolare una struttura dedicata ad un ragazzo adolescente, chiusa e protetta, dove adulti e droghe non possano entrare. Da quando è tornato, infatti, Natan è apparso insofferente e insoddisfatto di quello che fa. Simone a “Le Iene” a tal proposito ha spiegato: «È necessaria una struttura chiusa dove lui possa lavorare e crescere». Ma tutto ciò ha un costo: si parla di 9-10mila franchi al mese. E questa è una spesa che la mamma di Natan non sarebbe in grado di affrontare. Allora “Le Iene” nella puntata di oggi ha lanciato un appello ai telespettatori: chi conoscesse una struttura con queste caratteristiche può scrivere una email a aiutiamonatan@gmail.com. Il pubblico di Italia 1, in connubio con le Iene, riuscirà ad aiutare Natan ad uscire dal tunnel della tossicodipendenza? La sfida è da giocare, ma soprattutto da vincere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA