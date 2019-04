NATASHA CHOKOBOK/ Trovata morta nell’Adige: suicidio o omicidio?

Natasha Chokobok, la mamma ucraina di 29 anni scomparsa da Porto di Legnago, in provincia di Verona, lo scorso 9 aprile e trovata morta nel fiume Adige il venerdì prima di Pasqua, si è tolta la vita o qualcuno l’ha uccisa? E’ questo il grande interrogativo dopo il ritrovamento del cadavere nel fiume, non troppo distante dall’abitazione da cui era uscita l’ultima volta per andare a gettare l’immondizia senza farvi più ritorno. Fin dal primo momento i familiari della donna hanno puntato il dito contro il suo compagno, un cittadino rumeno di 35 anni, che a sua volta il giorno dopo la scomparsa della compagna aveva presentato regolare denuncia alle forze dell’ordine. Natasha aveva lasciato a casa tutto: documenti e cellulare, con quest’ultimo acquisito dagli inquirenti. Eppure i sospetti degli investigatori si sono concentrati fin da subito sul compagno: perché a quanto pare le cose tra loro non andavano affatto bene…

Il compagno di Natasha Chokobok, intervenuto qualche giorno fa a “La vita in diretta”, si è difeso dalle pesanti accuse dei parenti della vittima, che hanno subito sottolineato come non fosse la prima volta che la mamma ucraina, che ha lasciato una figlia di 6 anni, si allontanasse da casa per sfuggire alle violenze del marito. L’uomo, Alin Rus il suo nome, però ha negato ogni addebito:”Sono stato tutta la notte sveglio, ho chiamato anche mia sorella in Romania. Verso le 22-23 sono andato a denunciare la sparizione alle forze dell’ordine. Non l’ho picchiata quella sera, non è vero quello che dicono i parenti”. La zia materna, come riportato da L’arena, di una cosa si è detta sicura:”È impossibile che abbia cercato di fuggire o si sia gettata nel fiume: mia nipote era troppo affezionata alla bambina, viveva per la sua piccola. Che senso avrebbe avuto andarsene senza di lei? Se qualcuno ha fatto del male a Natasha probabilmente è stato proprio per la bimba. Lei ci aveva confidato che Alin l’aveva minacciata di portarle via la figlioletta se avesse ancora osato denunciarlo”

