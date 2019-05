Naufragio al largo della Tunisia: 70 morti/ Barcone partito da Libia: 16 superstiti

Nuova tragedia del mare, questa volta al largo delle acque della Tunisia: secondo quanto si apprende da una agenzia di stampa locale (la Tap), nelle ultime ore una imbarcazione è affondata a circa 40 miglia dalle coste della città di Sfax, nel Paese nordafricano, causando la morte di “almeno 70 migranti”, ma come spesso avviene in questi casi purtroppo il numero pare destinato a salire dato che le operazioni di ricerca di eventuali uomini e donne in mare sono attualmente in corso. Sarebbero invece 16 le persone finora tratte in salvo nei paraggi grazie al tempestivo intervento di alcuni pescherecci che si trovavano in zona. Gli occupanti del barcone che pare essersi capovolto all’improvviso erano tutti di origini subsahariane e secondo alcune fonti sarebbero tutti partiti dalla Libia.

“ALMENO 70 MORTI ANNEGATI”

Come detto, la dinamica dell’ennesimo incidente che ha visto protagonisti dei migranti nelle acque del Mediterraneo sarebbe stato causato dal repentino rovesciamento dell’imbarcazione che poi sarebbe affondata: si stima che il totale di persone a bordo potesse superare le cento unità e che tra loro vi fossero anche una trentina di donne e almeno otto bambini come denunciato da alcuni dei soccorritori che spiegano di aver ricevuto una chiamata in mattinata. Secondo il quotidiano tunisino al-Chourouk i corpi senza vista ripescati dalle acque stanno venendo trasportati a poco a poco nell’ospedale universitario di Sfax e solamente fra qualche ora potrà essere fatto un primo bilancio della tragedia.

