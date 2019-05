NIBIRU, PROFEZIA DI CATASTROFE/ Il 17 giugno (tra tre settimane) la fine del mondo

Si chiama Gordon James Gianninoto ed è l’ultimo dei catastrofisti dell’apocalisse. In realtà la sua carriera ha una lunga storia: da quanto dice sul suo sito ufficiale, ha cominciato ad avere “incontri ravvicinati del terzo tipo” già nel 1964 quando vide il suo primo Ufo lanciare tre navicelle verso la Terra. Nel 1973 ebbe una visione nella quale profetizzava il disfacimento dei due poli. Nella vita “reale” fa l’avvocato ma passa più tempo a studiare la fine del mondo. Ed è così che dallo scorso anno ha profetizzato che questa accadrà al massimo fra tre settimane, cioè, contando dal 29 aprile, quando è stata diffusa ufficialmente, il prossimo 17 giugno. Come sempre c’è di mezzo un pianeta X, denominato Nibiru. Tale pianeta sarebbe stato individuato dallo scrittore Zechariah Sitchin, analizzando antichi testi numerici in cui si sostiene che la civiltà umana abbia origini aliene, teoria vecchia come il cucco. In effetti gli astronomi dell’epoca avevano citato tale nome, ma sembra che la traduzione più corretta è che con quel nome si identificasse ogni oggetto astronomico visibile che segnava la posizione dell’equinozio.

L’APOCALISSE ENTRO L’ESTATE?

Gianninoto, che tiene un programma radiofonico in una radio del Maine, ha dato l’annuncio ieri , parlando di 49 giorni, al momento in cui Nibiru si troverà a una distanza minima dalla Terra di 24 milioni di chilometri. Il pianeta sarebbe molto più grande della Terra e provocherà dapprima una serie di alterazioni gravitazionali e magnetiche provocando l’inversione del polo nord magnetico con quello sud. A questo punto si scateneranno una serie di calamità naturali come terremoti, tsunami, tempeste marine, uragani, eruzioni vulcaniche. Solo un decimo dell’attuale popolazione riuscirà a sopravvivere a tutto questo. C’è un modo per salvarci? Pentirsi e donare i propri beni terreni. A chi? A Gianninoto naturalmente che poi contribuirà a ricreare la nostra civiltà. E’ evidente che si tratta di un ciarlatano, per di più della più bassa lega, ma siamo certi che qualcuno che gli donerà i suoi soldi si troverà. L’unica cosa che trova d’accordo scienziati e studiosi è che effettivamente esisterebbe un altro pianeta ancora sconosciuto ai confini del sistema solare, ma non esiste prova che sia in viaggio verso la Terra. Per il resto la teoria di Gianninoto non si basa su alcun dato scientifico. In realtà anche un fisico nucleare la dottoressa Claudia Albers, dà credito alle teorie su Nibiru, che si troverebbe agli estremi confini del sistema nucleare. Anche la Nasa ne è convinta, ma che non ci sono prove schiaccianti della sua esistenza. La dottoressa invece dice che la Nasa mente per non spaventare la gente e ha presentato una straordinaria teoria secondo quale, i corpi interstellari potrebbero creare forti connessioni magnetiche con il Sole, creando quindi tempeste solari che avrebbero già avuto impatto sul nostro pianeta. Nella sua dichiarazione, la Dott.ssa Albers, afferma di aver potuto vedere, attraverso immagini ravvicinate del Sole scattate dalle telecamere delle sonde spaziali Nasa, alcune “stelle morenti” facenti parte del sistema Planet X , che emettono luce infrarossa: nel suo studio lei afferma che sono molto più “dense” dei pianeti, altrimenti sarebbero vaporizzate dal sole. Probabilmente da lei Gianninoto ha preso spunto per la sua profezia catastrofista.

© RIPRODUZIONE RISERVATA