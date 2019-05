NIGERIANO STACCA DITO POLIZIOTTO A MORSI/ Torino, Salvini: “Nessuna tolleranza”

Un 23enne nigeriano irregolare fermato a Torino per un controllo ha staccato a morsi la falange di un dito di un poliziotto dopo essere stato portato in questura. Lo riporta “La Stampa”, sottolineando come l’agente ferito appartenente alla squadra Volanti sia stato portato al Cto per ricevere delle cure. Il nigeriano era stato fermato da una pattuglia in via Passo Buole e portato negli uffici di via Grattoni per le procedure di identificazione. Stando a quanto emerso finora, ultimato il foto segnalamento, l’africano avrebbe aggredito l’agente mordendogli la mano, strappandogli la prima falange della mano sinistra. Grazie al Decreto Sicurezza, che prevede l’espulsione per i richiedenti asilo che delinquono e non hanno diritto alla protezione, il 23enne potrà essere espulso. A tal proposito domani verrà convocato dalla commissione territoriale per l’esame accelerato della sua richiesta di asilo.

Sulle condizioni dell’agente che si è visto staccare a morsi la falange dell’anulare sinistro è arrivato anche un comunicato dell’ospedale, che ha spiegato:”Il paziente ha perso il polpastrello della prima falange del dito anulare mano sinistro. Verrà fatto un intervento in locale di pulizia e copertura con parte della pelle stessa del paziente staccata, la quale verrà poi trasformata in innesto per coprire la perdita di sostanza. Intervento dell’équipe di Chirurgia della mano del dottor Bruno Battiston. Prognosi prevista di 15 giorni salvo complicazioni”. Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che ha dichiarato:”Nessuna tolleranza per i delinquenti, sono felice che il Decreto sicurezza funzioni. Ora è urgente intervenire col Decreto Sicurezza Bis per garantire più poteri e protezioni alle Forze dell’Ordine e contrastare gli scafisti”.

