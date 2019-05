Niki Lauda è morto/ Ucciso da complicazioni renali: cosa è successo (ultime notizie)

Lutto nel mondo della Formula 1, Niki Lauda, tre volte campione del mondo, è morto. Aveva 70 anni e negli ultimi tempi le sue condizioni fisiche erano peggiorate in maniera significativa fino appunto al decesso avvenuto nella notte passata. Sul web non si parla d’altro, e sono moltissimi coloro che hanno voluto ricordare con un semplice messaggio il compianto pilota natio di Vienna, a cominciare dalla Ferrari, la scuderia con cui Lauda ha gareggiato dal 1975 al 1977 vincendo anche due titoli mondiali. «Oggi è un giorno triste per la F1 – ricorda la scuderia italiana – la grande famiglia della Ferrari apprende con profonda tristezza la notizia della morte dell’amico Niki Lauda, tre volte campione del mondo, due con la Scuderia (1975-1977). Resterai per sempre nei cuori nostri e in quelli dei tifosi». Un rapporto di amore e odio quello fra la rossa di Maranello e il 70enne austriaco, breve ma decisamente intenso. La leggenda vuole infatti che lo stesso Lauda, durante il periodo iniziale in Ferrari, abbia detto al grande Enzo «Questa macchina è una m*!». Del resto Lauda era fatto così, non aveva peli sulla lingua, e anche di fronte al Drake non ebbe alcuna remora ad esprimere il proprio pensiero. Difficile dire come mai il connubio fra la Rossa e Lauda si concluse dopo appena tre stagioni, e con il titolo di campione del mondo in tasca, ma secondo gli esperti il tutto si deteriorò in occasione del famoso Gp di Fuji del 1976, che si corse sotto una pioggia battente: Lauda decise di ritirarsi di sua spontanea volontà dopo appena due giri, giocandosi definitivamente la possibilità di vincere il titolo di quell’anno, andato poi ad Hunt. (Agg. di Davide Giancristofaro)

NIKI LAUDA È MORTO: ALEX ZANARDI SALUTA IL SUO EROE

È morto Niki Lauda, leggenda della Formula 1. Aveva 70 anni, ed era ricoverato da giorni in una clinica privata in Svizzera per via di un significativo peggioramento delle sue condizioni fisiche (qui i dettagli sui cinque figli). Una vita complicata quella dell’ex campione del mondo austriaco, cambiata per sempre durante il tragico incidente del 1976 al Nurburgring, in cui rimase sfigurato per via delle fiamme e che gli causò una serie pressoché infinita di complicazioni. Numerosi i messaggi sui social, parole di addio e di cordoglio, fra cui Alex Zanardi, noto pilota italiano, anch’egli rimasto gravemente ferito durante un incidente mentre correva: «Ti svegli il mattino, guardi fuori… piove – scrive Zanardi su Twitter – che giorno triste. Poi leggi le notizie e scopri che è morto #NikiLauda , uno dei tuoi eroi da sempre. E allora sì, è davvero un giorno triste! Godspeed Niki». Messaggio anche da parte dell’ex presidente del consiglio, Matteo Renzi, che sempre su Twitter ha scritto: «Quando ce la fai sono tutti con te, quando perdi li hai tutti contro. In mezzo non c’è niente», una delle celebri citazioni proprio del pilota di Vienna. Altro politico che ha voluto ricordare il compianto campione della Formula 1, Giorgia Meloni, leader dei Fratelli d’Italia: «Un professionista serio, che studiava per vincere e quando saliva sul suo veicolo, tirava fuori la grinta e la preparazione di un Campione. Piaccia o meno la F1, #NikiLauda rimarrà una leggenda indiscussa. Buon viaggio Niki». (Agg. di Davide Giancristofaro)

NIKI LAUDA È MORTO: ADDIO ALLA LEGGENDA DELLA FORMULA 1

Niki Lauda è morto. Il tre volte campione del mondo di Formula 1 si è spento all’età di 70 anni in una clinica in Svizzera, ha dichiarato la famiglia in una nota. Nel comunicato inviato agli organi di stampa tramite una mail, i familiari dell’ex pilota Ferrari scrivono: “Con profonda tristezza annunciamo che il nostro amato Niki è morto pacificamente circondato dall’affetto dei suoi cari lunedì scorso. I suoi successi unici come sportivo e imprenditore sono e rimarranno indimenticabili. La sua instancabile spinta, la sua semplicità e il suo coraggio rimangono un modello e un punto di riferimento per tutti noi. Lontano dal pubblico, era un marito, padre e nonno amorevole e premuroso. Ci mancherà molto”. Niki Lauda era ricoverato in una clinica svizzera per alcuni problemi ai reni che lo avevano costretto a sottoporsi ad un trattamento di dialisi. I problemi di salute in ogni caso negli ultimi mesi non erano stati pochi: l’estate scorsa aveva subito un trapianto di polmoni in Austria.

NIKI LAUDA È MORTO

Ma chi era Niki Lauda? Di certo un uomo coraggioso, un lottatore indomabile, come dimostrato dalle cicatrici e dalle ustioni sul volto eredità dell’incidente verificatosi il primo agosto 1976 al Nürburgring. L’allora pilota Ferrari, al secondo giro del Gran Premio di Germania sbandò in una curva nel punto più lontano dal box: per la violenza dell’impatto rimbalzò contro il guardrail e finì con la sua vettura in mezzo alla pista, dove prese fuoco. Ferito e gravemente ustionato per il fatto di aver perso anche il casco a causa dell’urto, Niki Lauda venne trasportato in elicottero all’ospedale militare di Coblenza, poi al Trauma Clinic di Ludwigshafen e infine al Städliche Krankenanstalten di Mannheim, dove per giorni lottò tra la vita e la morte, riuscendo infine a sopravvivere. Niki Lauda è considerato uno dei migliori piloti della storia della Formula 1. Veniva ribattezzato “il computer” per la sua capacità di scovare anche i più piccoli difetti della sua vettura e di riuscire a metterla a punto per la gara. Il suo stile di guida era pulito, preciso, impeccabile, figlio del suo essere freddo, poco emotivo. L’opposto dello stato d’animo provato in queste ore da milioni di appassionati di Formula 1 alla notizia della sua scomparsa.



