1 MAGGIO A TORINO, SCONTRI NO TAV-PD NEL CORTEO/ Video, spintoni e cariche polizia

Non solo la polizia ma anche diversi esponenti e iscritti al Pd si sono scontrati con la parte del corteo di Torino piena di No Tav: in particolare è il furgone con le bandiere Pd e lo spezzone del Movimento No Tav che ha visto momenti di forte tensione, poco prima delle cariche della polizia. «Ci hanno preso a cinghiate, pugni e bastonate. Il Pd ha assoldato i picchiatori», accusano alcuni antagonisti contro il servizio d’ordine del Partito Democratico, «Fuori il Pd dal corteo!». La lite nel corteo 1 maggio insomma prosegue, con tensioni e scontri che non rendono per nulla pacifico l’andamento della manifestazione verso Piazza San Carlo: un appartenente al servizio d’ordine del Pd finisce a terra e dal megafono del furgone dei No Tav vengono urlate accuse ai democratici, come riporta La Stampa. Intanto, secondo quanto riportato dal?Ansa, i manifestanti avrebbero lanciato contro i poliziotti che delimitano il cordone di sicurezza del corteo alcune bottiglie, lattine e aste di bandiere: per questo motivo i No Tav sono stati “isolati” più indietro rispetto a dove si tiene il comizio sindacale del 1 maggio.

SPINTONI TRA MANIFESTANTI E POLIZIA

È la Festa del Lavoro ma in realtà litigano tutti: a Torino il corteo per il 1 maggio vive ore di tensione per la presenza in contemporanea dei Sì Tav e dei No Tav con alcune cariche della polizia che hanno tentato di sedare l’avanzata e gli spintoni dei manifestanti contro la Grande Opera Torino-Lione all’interno di un corteo che in realtà dovrebbe parlare e manifestare per i diritti dei lavoratori. Dopo le minacce nelle scorse ore, con la lite interna al corteo per i “primi posti” davanti alla fila, la polizia ha bloccato con una carica e manganellate un intero gruppo di No Tav (sostenuti da antagonisti, centri sociali e anarchici) che da piazza Vittorio stava cercando di raggiungere la testa del corteo passando dai portici di via Po. «Fuori la Digos dal corteo, vergogna» hanno urlato i manifestanti, aggiungendo poi all’altoparlante «È lo spezzone del Pd o della polizia? Forse qualcuno ha pensato che non si possa sfilare al primo maggio. Togliete la polizia di qui». La situazione sulla Tav è tutt’altro che risolta e mentre il Governo ancora litiga sull’opera infrastrutturale, un corteo per la Festa del Lavoro riaccende gli animi dopo settimane di “apparente” caos calmo.

LITI E SCONTRI A TORINO TRA NO TAV E CORTEO 1 MAGGIO

«Auspico che il corteo sia pacifico: La grande sfida del lavoro la vinci se ciascuno fa la sua parte. Lavoro che è dignità, è la strada per avere soddisfazioni economiche, sociali personali e bisogna lavorare tutti insieme per questo diritto», ha fatto sapere questa mattina la sindaca di Torino, Chiara Appendino. Quanto poi alla presenza della Tav come “tema” interno al corteo del 1 maggio, la prima cittadina M5s rilancia «non bisogna farlo diventare un corteo sì Tav o no Tav, non è questo il tema di oggi. Ma il lavoro e dobbiamo ricordarci quanto sia doveroso per ciascuno di noi lavorare per la dignità del lavoro». Dopo la carica della polizia, la situazione è stata normalizzata ma dal fondo del corteo, le bandiere del movimento No Tav sventolano ancora con lo speaker che urla «Vogliamo arrivare anche noi fino in fondo, in piazza San Carlo – per portare alla città le nostre idee di un movimento che è molto piu moderno di quanto lo vogliano far passare», riporta l’Ansa. Sono presenti nel corteo tutti e 4 i candidati alla carica di Governatore del Piemonte nelle imminenti Elezioni (lo stesso giorno delle Europee, ndr) sulle quali pesa evidentemente il macigno del tema Tav: Sergio Chiamparino, Alberto Cirio, Valter Boero e Giorgio Bertola.

Oggi al corteo per il 1° maggio a Torino un gruppo di manifestanti No Tav, tra cui consiglieri comunali e regionali del M5S, hanno aggredito verbalmente e fisicamente esponenti e militanti del Pd prima di essere allontanati dalle Forze dell’ordine. Un atto gravissimo e vigliacco. pic.twitter.com/j6RBJ7TtyT — Davide Gariglio (@DavideGariglio) May 1, 2019





