Noemi, al via riabilitazione bimba ferita a Napoli/ “Stabile e in miglioramento”

La piccola Noemi, la bimba di quattro anni rimasta ferita nella drammatica sparatoria avvenuta lo scorso 3 maggio in pieno giorno a Napoli, in piazza Nazionale, nelle ultime ore ha raccolto tutto l’affetto della sua città e dell’Italia intera. In tanti hanno pregato affinché la bambina potesse risvegliarsi dal coma e così è stato, proprio nel giorno dell’arresto del suo sparatore, bloccato a Siena. Intanto il quadro clinico di Noemi è stabile e in miglioramento costante, come riferisce TgCom24. Pur restando ancora sedata, la piccola respira in autonomia con il supporto dell’ossigeno stando a quanto riferito dai sanitari dell’ospedale Santobono dove è ricoverata. Qui, dallo scorso sabato, ha anche iniziato la fisioterapia anche se la prognosi ancora non può essere sciolta, in attesa del prossimo bollettino medico che sarà diramato tra 24 ore in attesa di notizie sempre più confortanti sullo stato di salute della piccola.

NOEMI, AL VIA RIABILITAZIONE: PREGHIERA DEI FEDELI

Ad intervenire nelle ultime ore sul caso della piccola Noemi è stata anche il ministro della Salute, Giulia Grillo, che ha commentato in riferimento all’operato di forze dell’ordine e medici: “hanno lavorato con lucidità e professionalità per salvare la piccola Noemi”. Il ministro ha poi aggiunto: “Non è mai facile affrontare casi di arma da fuoco, specialmente se parliamo di pazienti così giovani e fragili. Abbiamo abbracciato la sua famiglia e stretto le mani ai bravi professionisti che le hanno salvato la vita. Complimenti di cuore a tutti, Noemi è stata accolta e curata con amore e io non vedo l’ora che possa tornare a casa dalla sua famiglia e dalle sue amate bambole”. Il pensiero però resta ancora tutto per la bimba, al punto che in tutte le messe della Diocesi di Napoli (e non solo), si è pregato per Noemi. Ecco un passaggio della preghiera dei fedeli letta nelle chiese: “Per la piccola vittima innocente del crudele atto criminale di alcuni giorni fa e per la sua famiglia. Il Signore custodisca questa bambina, le assicuri una vita serena, dia ai suoi genitori la consolazione dello Spirito e la forza di non lasciarsi rubare la fiducia nel prossimo e nel mondo”.

