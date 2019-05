Noemi, arrestato sicario e complice a Napoli/ Fiaccolata per la bimba all’ospedale

Dopo l’ultima nottata di pedinamenti e controlli, stamane è stato arrestato il sicario e il complice che hanno sparato ormai 7 giorni fa in Piazza Nazionale a Napoli la piccola Noemi e Salvatore Nurcaro, entrambi ricoverati in ospedale specie la bimba di 4 anni data in leggerissimo miglioramento ieri dopo una settimana di sedazione indotta e pericolo per la vita. Svolta dunque nelle indagini con la Mobile e la Procura di Napoli che sono riusciti a dar seguito all’individuazione dei presunti sospetti coinvolti nell’agguato in stile Camorra nel pieno centro della città. Alle 9.30 circa è prevista una conferenza stampa in Procura dove saranno illustrati tutti i dettagli dell’operazione e probabilmente svelati anche i nomi dei due sicari entrati in azione il 3 maggio scorso. L’arresto, come segnala Napoli Fanpage, è giunto alle prime ore del giorno con le forze dell’ordine che sono riusciti a ricostruire la rete di Protezione della quale ha goduto l’autore materiale dell’agguato a Noemi, la nonna e Nurcaro, il vero obiettivo della sparatoria impazzita.

NAPOLI, FIACCOLATA PER NOEMI DAVANTI ALL’OSPEDALE

Lavoro incessante della Procura e del magistrato Melillo assieme alla Polizia e a tutta l’Arma dei Carabinieri di Napoli: solo grazie a questo sforzo in 7 giorni si è giunti all’arresto dei due principali sospettati, anche se ora attende il lavoro più complesso ovvero il possibile movente dietro l’agguato. Se sia Camorra o una “vendetta” personale, se siano intervenuti dei mandanti o possibili altri complici: insomma, tutto è aperto e la Procura di Napoli dovrà dare diverse spiegazioni in merito agli elementi finora in mano. Nel frattempo ieri sera davanti all’ospedale Santobono si è assistiti ad una immensa fiaccolata per la piccola Noemi, rimasta ancora gravemente ferita dopo l’assurdo agguato: l’iniziativa è stata organizzata dalle associazioni dei fedeli della Madonna dell’Arco. Oltre agli striscioni di incoraggiamento per la famiglia della bimba e per la stessa Noemi, i fedeli hanno portato gli stendardi utilizzati nelle processioni dei ‘fujenti’. Davanti ai cancelli dell’ospedale si è presentato, tra gli altri, anche il campione judoka Marco Maddaloni che ha lasciato il suo kimono con sopra la scritta “Noemi, Napoli non è questa, ti aspettiamo a Scampia, Marco Maddaloni”.

