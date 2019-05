Noemi, bimba ferita a Napoli/ Salvini al Santobono: “Galera a vita per l’aggressore”

Continua a lottare fra la vita e la morte la piccola Noemi, la bambina di Napoli ferita la scorsa settimana a seguito di una sparatoria in piazza Nazionale. I suoi piccoli polmoni sono stati trapassati da un proiettile, e i medici stanno facendo di tutto per tenerla in vita. Ieri, parlando ai microfoni dell’agenzia Ansa, il chirurgo che ha operato la bimba, Giovanni Gaglione, primario di chirurgia pediatrica dell’Ospedale Santobono, ha parlato di “ferita da guerra”. Noemi è stata operata nella notte fra venerdì 3 e sabato 4 maggio, e i medici le hanno estratto dal corpo un proiettile calibro 9 del tipo “full metal racket”. «Ho fatto di tutto per tenere la mia bimba al sicuro – le parole disperate del padre, che sta vivendo assieme alla mamma 25enne, dei gironi di angoscia – non è bastato. Quando esce la porto via da Napoli». La gente non si sente più sicura a Napoli, ha paura di rimanere colpita da qualche proiettile vagante sparato per un regolamento di conti, come quello appunto che ha coinvolto Noemi, o in una cosiddetta stesa, i raid a colpi d’arma da fuoco sparati verso il cielo, in cui le gang dimostrano la propria supremazia nel quartiere.

NOEMI, BIMBA FERITA A NAPOLI: VISITA DI SALVINI

Intanto presso l’ospedale Santobono ha fatto visita il ministro dell’interno, Matteo Salvini, recatosi nella serata di ieri dalla piccola paziente: il vice-presidente del consiglio si è intrattenuto per circa 30 minuti nel nosocomio parlando con i medici della struttura ospedaliera e rincuorando i famigliari della bimba. Il vicepremier è stato impegnato negli scorsi giorni in un tour elettorale in Campania in vista delle elezioni europee del prossimo 26 maggio, e durante un comizio ad Avellino aveva assicurato: «Galera a vita per chi ha ferito Noemi». Il ministro della salute Grillo, si è invece mantenuto in costante contatto con l’ospedale, come riferito da Annamaria Minicucci, direttrice sanitaria del Santobono: «In questi giorni siamo stati contattati più volte dal ministro Grillo – le sue parole all’Ansa – con cui ho parlato per spiegarle le condizioni della bambina ferita. Ha chiesto di essere tenuta informata sull’evoluzione della bambina e ha fatto sentire la sua vicinanza. Il ministro ha anche ringraziato l’impegno degli operatori sanitari del Santobono».

© RIPRODUZIONE RISERVATA