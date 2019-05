Noemi, bimba ferita: come sta?/ “Lieve miglioramento”, Napoli unita (Quarto Grado)

La sparatoria di Napoli dello scorso maggio, gli aggiornamenti sulle condizioni di salute della piccola Noemi, la bimba di quattro anni ferita per errore, apriranno la nuova puntata di oggi di Quarto Grado, in onda su Rete 4 in prima serata. L’agguato in Piazza Nazionale avvenuto in pieno giorno ha scosso l’intero capoluogo campano soprattutto per le modalità con cui si è consumato e per la giovanissima età di una delle vittime, rimasta gravemente ferita. La bambina raggiunta da un proiettile è attualmente ricoverata in prognosi riservata ed in gravi condizioni presso l’ospedale Santobono ma nelle ultime ore sono giunte notizie decisamente più confortanti in merito alle sue condizioni. Sono gli stessi sanitari ad aver confermato un “lieve graduale miglioramento della funzione respiratoria” di Noemi, dopo essere stata sottoposta a nuovi esami. Il bollettino medico diffuso nella giornata di ieri ha rivelato un nuovo quadro clinico che ha in parte fatto tirare un sospiro di sollievo presso i familiari della bimba ferita poichè, si legge, “ha reso possibile la riduzione dell’apporto di ossigeno mediante ventilazione”. Tuttavia, “continua la sedazione profonda e il monitoraggio continuo di tutti i parametri” mentre la prognosi non potrà ancora essere sciolta a breve. L’ingresso dell’ospedale Santobono, scrive SkyTg24, è letteralmente invaso da biglietti e peluches. Inevitabile il viavai di persone che hanno lasciato messaggi di solidarietà ed affetto alla piccola di quattro anni ed alla sua famiglia.

NOEMI, BIMBA FERITA A NAPOLI: CITTÀ VICINA ALLA FAMIGLIA

“Noemi è anche nostra figlia, Napoli è anche questa, Secondigliano è con te, tutti preghiamo per te”: sono solo alcuni dei biglietti che è possibile leggere davanti all’ospedale pediatrico dove da una settimana è ricoverata la bimba di 4 anni rimasta ferita gravemente durante la sparatoria del 3 maggio. Accanto ai numerosi biglietti anche tanti peluche e giocattoli appesi alle ringhiere del cancello. La piccola si trovava insieme alla nonna – anche lei ferita – quando è rimasta coinvolta nell’agguato choc avvenuto nel pomeriggio e che vedeva come bersaglio principale Salvatore Nurcaro, pregiudicato 32enne raggiunto da sei proiettili. A campeggiare davanti all’ospedale anche molti striscioni nei quali Noemi viene definita una “piccola guerriera”. E se da una parte sono numerose le dimostrazioni d’affetto nei confronti della bambina e della sua famiglia, dall’altra cresce la rabbia nei confronti delle istituzioni ritenute in parte responsabili di quanto accaduto. Nella giornata di ieri, intanto, si è svolto anche un rosario con una fiaccolata dopo il corteo contro la camorra tenutosi la scorsa domenica.

