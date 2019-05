Noemi, gravissima la bambina colpita a Napoli/ Lotta fra la vita e la morte

Continua a lottare fra la vita e la morte la piccola Noemi, la bimba di 4 anni che due giorni fa è stata raggiunta da un proiettile durante un agguato a Napoli. I medici hanno emesso ieri un bollettino per aggiornare le condizioni fisiche della piccola paziente dopo l’operazione di due notti fa, e la situazione racconta di “condizioni estremamente gravi”. Decisive saranno le prossime 48 ore, ripetono i sanitari dell’ospedale pediatrico Santobono ai parenti di Noemi. E’ viva solo per miracolo, ma un proiettile le ha devastato i polmoni, e nonostante sia riuscita a salvarsi rimane in prognosi riservata e in condizioni disperate. «Sarà decisiva la tenuta dei polmoni, entrambi attraversati dal proiettile di grosso calibro», ha aggiunto il direttore del nosocomio Annamaria Minicucci, facendo sapere che la bimba è al momento intubata, in coma farmacologico, e tenuta sotto stretto controllo. Sotto shock i famigliari, a cominciare dalla nonna, ferita di striscio durante la sparatoria, e arrivando fino alla mamma, una donna che come scrive La Stampa è sperduta e smarrita in queste ore di angoscia, incapace di reagire e di elaborare quanto accaduto.

NOEMI, GRAVISSIMA LA BAMBINA COLPITA A NAPOLI

«Mo’ voi giornalisti scriverete del Far West e i politici faranno le loro sparate di indignazione e promesse, poi tutto tornerà come prima, come è sempre stato», dice invece un anziano, ed il rischio è che davvero succeda quanto descritto dallo stesso. A Napoli vi è una situazione di emergenza che va affrontata e risolta, perché le sparatorie sono ormai all’ordine del giorno, e non è un’esagerazione dire che si rischia la vita a uscire in strada. «Poteva essere mia nipote – dice invece un amico della famiglia di Noemi – stavolta è successo qua, l’altra volta di fronte a un asilo, il vero miracolo è che a Napoli non ci sia una vittima innocente alla settimana». Nel pomeriggio di ieri il cardinale Sepe, da sempre in prima linea nella lotta alla Camorra, durante le funzioni per il prodigio del sangue di san Gennaro ha alzato la voce: «Il sangue innocente grida vendetta al cospetto di Dio».

