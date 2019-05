Noemi, migliora la bimba ferita a Napoli/ Identificato con le telecamere l’aggressore

Sta leggermente meglio Noemi, la bambina di soli 4 anni che è stata colpita da un proiettile venerdì scorso a Napoli, in piazza Nazionale, e ricoverata ormai da una settimana presso l’ospedale Santobono. La notte successiva il ricovero, l’operazione ai polmoni devastati, e i medici temono in particolare per il polmone sinistro, che ha subito anche un’infezione a causa di alcuni frammentini dei vestitini della piccola Noemi finiti nello stesso organo. Ieri è stato emesso un nuovo bollettino medico e oggi la piccola è stata sottoposta ad una broncoscopia. Le sue condizioni fisiche stanno migliorando e nelle prossime ore potrebbe essere staccata dal macchinario che le permette di respirare. Intanto fuori dal nosocomio continua il pellegrinaggio delle persone che vogliono lasciare un ricordo, una frase, un mazzo di fiori, per la bambina ferita, chiaro segno di come la città intera condanni fermamente la sparatoria avvenuta in pieno giorno in un quartiere giudicato tranquillo. Nel frattempo si attende di poter parlare con Salvatore Nurcaro, l’obiettivo del famoso raid di cui sopra, le cui condizioni fisiche sono migliorate e che quindi potrebbe fornire degli indizi importanti per individuare il responsabile di questo brutale crimine.

NOEMI, MIGLIORA LA BIMBA FERITA A NAPOLI

Come svelato da Fanpage, c’è una telecamera nel quartiere di Miano, a Napoli, che ha permesso di identificare la targa della moto usata nell’aggressione, nonché la suola della scarpa del guidatore, un dettaglio importante che ha permesso di identificare il killer. A questo punto è scattata la caccia all’uomo, e non è da escludere che nel giro di qualche giorno se non addirittura ora, si possa risalire al responsabile di questo tremendo gesto che ha rischiato di togliere la vita ad una bambina di soli 4 anni. Gli inquirenti stanno cercando di capire anche se qualcuno sta aiutando il responsabile, nascondendolo da qualche parte. Sono attese novità nel giro delle prossime ore.

