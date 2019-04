Notte di Valpurga, cos’è?/ La celebrazione pagana della primavera: le sue origini

Cos’è la notte di Valpurga, ovvero la Walpurgisnacht? Parliamo dell’antica celebrazione pagana della primavera che avveniva la notte tra il 30 aprile e il 1° maggio, tipica dell’Europa centro-settentrionale e praticata in particolare dai popoli germanici. Ribattezzata anche come la notte di Halloween tedesca, questa notte di Valpurga era caratterizzata da feste, balli, canti e falò, assumendo nel corso dei decenni significati diversi a seconda delle diverse tradizioni e culture. Il nome deriva dalla monaca bavarese Valpurga di Heidenheim, canonizzata dalla Chiesa Cattolica e venerata il 1° maggio. Non è noto il secolo di origine di questa ricorrenza, che si diffuse rapidamente dai popoli germanici agli altri paesi: pensiamo ad esempio alle cosiddette feste di Calendimaggio, tipiche dell’Europa meridionale e che si caratterizzavano per l’accensione di falò notturni e canti propiziatori per la purificazione del bestiame.

COS’E’ LA NOTTE DI VALPURGA?

Secondo alcune tradizioni teutoniche del IV-V secolo, nella notte di Valpurga alcune streghe uscivano dai loro rifugi per danzare e cantare, ma i rituali variano molto a seconda delle zone e dei Paesi in cui questa celebrazione si diffuse. Ricordiamo inoltre che ancora oggi questa festa viene celebrata in Svezia, anche perché nella mitologia scandinava la Walpurgisnacht ha trovato grande spazio. E non mancano i riferimenti nella cultura, uno su tutti la scena del Faust di Goethe chiamata appunto Walpurgisnacht, presente sia nella prima che nella seconda parte. La band italiana Death SS gli dedicò una traccia tratta dal loro album Heavy Demons del 1991, mentre nel gioco di carte collezionabili Force of will la carta Alice Oscura, la Fanciulla del Massacro possiede un arte degli dei chiamata notte di Valpurga.

