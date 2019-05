Nunzia De Girolamo vs Selvaggia Lucarelli/ “Io cerco il consenso, lei…”

Dopo le domande al buio di Claudio Lippi, Caterina Balivo accoglie Nunzia De Giroamo e Raimondo Todaro che, dopo l’ultima puntata di Ballando con le stelle 2019 e lo scontro social tra la politica e Selvaggia Lucarelli, replicano alle critiche che, puntualmente, ricevono nella trasmissione di Milly Carlucci. Prima di replicare alla Lucarelli, Nunzia De Girolamo spiega perchè ha deciso di partecipare a Ballando con le stelle. “Sto cercando d’imparare a ballare e di divertirmi” – racconta che poi aggiunge – “Ho partecipato perché volevo un momento di leggerezza nella mia vita dopo 10 anni molto complessi e ha ragione quando dice che io cerco il consenso mentre lei cerca il dissenso”, confessa. Non si fa attendere il commento di Raimondo Todaro: “Secondo me le critiche sono riferite alle cose che Nunzia ha fatto prima del ballo. Io sono molto felice di aver conosciuto Nunzia come persona perché è meravigliosa anche se quando Milly mi ha detto che avrei ballato con una politica ero preocuppatissimo”, spiega il maestro.

Nunzia De Girolamo vs Selvaggia LucarellI: “io ho un altro stile”

La guerra tra Nunzia De Girolamo e Selvaggia Lucarelli continua sui social. Su Twitter, il giudice di Ballando con le stelle 2019 ha cinguettato: “La De Girolamo ha trovato un modo più efficace di chiedere voti”. Nunzia ha poi replicato: “Io, nella vita e in tv, ho sempre chiesto voti ed ha sempre scelto il popolo. Tu?” , ricevendo il consenso del popolo dei social. Ospite di Vieni da me, la De Girolamo torna sull’argomento e commenta così l’accaduto: “ Non vogio pensare che ci sia cattiveria e qualora ci sia cattiveria, spero che me lo dica in faccia. Ti chiedo scusa Caterina perchè non affronterò l‘argomento qui perché io ho un altro stile. Se ho da dire una cosa ad una persona, le telefono. Spero che mi dica tutto sabato”, conclude.

