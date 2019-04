Nuoro, incidente in moto: 29enne precipita da cavalcavia/ Morto giovane di Viareggio

Terribile incidente in Sardegna, per la precisione in provincia di Nuoro, dove un centauro in sella alla sua moto è morto dopo essere precipitato da un cavalcavia a causa di una scivolata. La dinamica dell’incidente, come sottolineato da Fanpage, è a dir poco tragica: la vittima, un ragazzo di 29 anni, avrebbe infatti perso il controllo del mezzo all’altezza di una curva e nella caduta ha finito per scavalcare il guardrail precipitando per diversi metri al di sotto del cavalcavia. Era il tardo pomeriggio di ieri, giorno di Pasquetta, quando il ragazzo stava percorrendo la strada statale 125 orientale nel territorio del comune di Siniscola: fatale per il centauro che stava percorrendo le strade sarde a bordo della sua motocicletta, una curva all’altezza del chilometro 256 lungo la strada che da Siniscola porta verso Santa Lucia, a pochi chilometri dal bivio per La Caletta.

NUORO, INCIDENTE IN MOTO

Non era del posto il ragazzo morto a causa di un incidente con la moto in Sardegna: come riferito da La Nazione, il giovane era infatti originario di Viareggio, e si trovava sull’isola per le festività di Pasqua. Dopo aver perso il controllo del mezzo per cause ancora tutte da accertare, il giovane uomo secondo la ricostruzione del sinistro è stato disarcionato dalla sua moto mentre questa scivolava per diversi metri sull’asfalto da sola, come dimostrano i lunghi segni lasciati a terra. Dopo l’allarme, sul posto si sono precipitati polizia e soccorsi medici, calatisi dal cavalcavia per soccorrere l’uomo, in quel momento ancora ferito, e tirato su col verricello. Il 29enne è stato così stabilizzato e trasportato in ospedale all’ospedale di Nuoro con l’elisoccorso. Le sue condizioni sono apparse però fin da subito gravissime e ogni sforzo di salvarlo è risultato vano: il decesso è infatti sopraggiunto poco dopo.

