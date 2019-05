Obeso di 250 chili “Bullizzato da vicini di casa”/ Pace in diretta tv a Pomeriggio 5?

Potrebbe concludersi in modo positivo la storia di Michele Garavello, l’uomo di Rovigo che a causa della sua obesità grave (pesa 250 chili) era costretto a vivere in casa da “prigioniero”, come lui stesso aveva riferito. Le problematiche fisiche si erano unite a quelle economiche rendendo difficile potersi spostare autonomamente in assenza di una carrozzina elettrica che però, grazie all’intervento di Pomeriggio 5, ora potrà ottenere. Ma non solo: Michele aveva anche lamentato al programma di Canale 5 di aver subito spesso bullismo – insulti ed offese – da parte dei suoi vicini di casa proprio a causa del suo peso. Le telecamere della trasmissione si erano quindi recate da Michele e avevano anche tentato di ascoltare i vicini per capire quale fosse realmente la situazione. L’uomo, in particolare, aveva lamentato i continui rumori (porte di casa e portiere delle automobili sbattute con violenza e che lo avrebbero spesso svegliato) ma la versione dei vicini era stata del tutto differente.

OBESO DI 250 CHILI “BULLIZZATO DA VICINI DI CASA”: PACE?

Sono circa 7 le famiglie che abitano nel medesimo quartiere in cui vive Michele, l’uomo di 47 anni invalido a causa della sua obesità. Tutti però, ai microfoni di Pomeriggio 5 avevano lamentato come a non andare d’accordo con loro fosse solo lui, smentendo le accuse di bullismo. “Noi qui siamo tutti amici e tranquilli, lui all’inizio lo era poi è diventato cattivo”, aveva commentato una vicina alla quale aveva fatto eco un’altra “Noi lo abbiamo sempre aiutato, veniva qui e scambiavamo due parole, di punto in bianco è diventato cattivissimo”. Lui di contro aveva replicato dando loro dei bugiardi ed asserendo: “Loro hanno iniziato a comandare e a fare cose che non potevamo più fare in casa nostra. Quando la mia compagna chiedeva di non sbattere le porte dell’auto e della casa, mi svegliavo con il cuore in gola, loro dicono cose non vere”. Barbara d’Urso aveva quindi pregato la sua inviata affinché potesse tentare di mettere la pace tra Michele e i vicini e forse oggi sarà possibile in diretta tv!

