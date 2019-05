Omicidio Gabriel Feroleto: svolta nelle indagini/ Al vaglio tracce sangue sui vestiti

Omicidio del piccolo Gabriel Feroleto, il bimbo di due anni e mezzo ucciso lo scorso 17 aprile a Piedimonte San Germano, piccolo centro del Frusinate nei pressi di Cassino: potrebbe esserci una svolta nelle indagini che inizialmente avevano visto la madre, Donatella Di Bona, accusarsi del crimine scagionando di fatto il suo compagno. Ma negli ultimi giorni sta cominciando a emergere un’altra verità dato che la confessione della donna non ha convinto gli investigatori per via delle tracce di sangue trovate sui vestiti di Gabriel e anche perché lo stesso luogo del delitto probabilmente custodisce ancora dei misteri. Comunque, al momento, la Di Bona per adesso è accusata di omicidio volontario aggravato per aver soffocato il bimbo che, nella sua ricostruzione, l’avrebbe infastidita facendo i capricci. L’impressione però di chi indaga è che la donna non abbia detto la verità o solo una parte: infatti in carcere, ma rispondendo dell’accusa di concorso in omicidio solamente, c’è anche il padre stesso del bambino, il 48enne Nicola Feroleto che in un primo momento era stato scagionato dalla stessa donna.

LE INDAGINI DEI RIS

A fornire una possibile svolta nelle indagini potrebbero essere stati gli ultimi accertamenti da parte degli uomini del Ris in quell’abitazione in cui il piccolo Gabriel Feroleto viveva con la madre, sua nonna e lo zio. Sotto la lente di ingrandimento infatti ci sarebbero i vestitini che indossava il giorno della sua morte ma non solo: si parla anche di possibili tracce di erba e terra che è da verificare se siano o meno compatibili con quel prato dove la mamma sostiene di averlo soffocato e che potrebbero confermare o meno la sua versione. O meglio le sue versioni dato che Donatella Di Bona ha in seguito tirato in ballo anche il marito, sostenendo che Nicola Feroleto era presente al momento dell’omicidio. Anche per questo motivo si attende l’esito dei risconti sulle suole delle scarpe dell’uomo nonostante va tenuto in conto che le tracce di sangue potrebbero non essere di Gabriel dato che sul suo corpo non sono state trovate delle ferite.

