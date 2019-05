Omicidio Gabriel, ris nella casa della mamma/ Rigettata scarcerazione dei genitori

Si torna a parlare dell’omicidio del piccolo Gabriel, il bimbo di due anni e mezzo ucciso pochi giorni fa in provincia di Frosinone. Il tribunale del riesame doveva pronunciarsi sulla scarcerazione dei genitori del bimbo, sia la madre che il padre, accusati dell’omicidio, rigettando la richiesta. Il padre avrebbe assistito all’omicidio senza intervenire, mentre la mamma, una ragazza di soli 29 anni, avrebbe materialmente ucciso il figlio, soffocandolo perché la disturbava. Proprio in questi istanti i ris dei carabinieri stanno perquisendo l’abitazione della madre, per acquisire ulteriori indizi utili ai fini di ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti. Presente sulla scena, come ricorda la trasmissione Storie Italiane di Rai Uno, anche la nota criminologa Roberta Bruzzone, consulente del padre. Una vicenda che ha sconvolto l’opinione pubblica anche per via dei tentativi dei due genitori di coprire le proprie tracce; la madre aveva infatti confessato inizialmente che il piccolo era stato investito da un’auto pirata, per poi spiegare di averlo ammazzato perché continuava a piangere. Il padre, che non vive con mamma e figlio, si era invece dichiarato totalmente estraneo ai fatti, ma gli inquirenti non hanno mai creduto alla sua versione per poi incarcerarlo perché fisicamente sulla scena del crimine al momento dell’omicidio.

OMICIDIO GABRIEL, RESTANO IN CARCERE I DUE GENITORI

Pare che i due si stessero appartando con il bambino in auto, ma visto che lo stesso continuava a piangere e li disturbava, la mamma lo abbia ammazzato con il padre che assisteva senza muover dito. La scarcerazione era stata richiesta per motivi differenti: la donna per motivi di salute, mentre l’uomo perché l’orario dell’omicidio non coinciderebbe con la sua presenza sulla scena del crimine. Una vicenda piena di contraddizioni quella di Cassino, e gli inquirenti stanno cercando di ricostruirla con esattezza. Ricordiamo che la mamma del piccolo Gabriel è accusata di omicidio volontario (rischia l’ergastolo), mentre il padre è in carcere con l’accusa di concorso in omicidio.

