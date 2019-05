Oroscopo Paolo Fox oggi e classifica martedì 21 maggio 2019/ Segni in crescita: Toro, Gemelli, Leone e…

Oroscopo oggi 21 Maggio, classifica di Paolo Fox dei segni

Ora è il momento di affrontare i segni che hanno ricevuto quattro stelle nell’oroscopo di Paolo Fox. Il Toro può dare serenità alla Vergine, intanto ora si è alla ricerca di un sentimento e Venere è interessante e intrigante quindi è un bell’oroscopo salvo un giovedì faticoso. C’è bisogno di tanto coraggio se si vuole portare avanti i propri progetti ma questo cielo permette di più, anche perché Venere e Saturno saranno in ottimo aspetto. Non tutti, ma quelli che hanno un bell’amore potrebbero pensare di sposarsi o convivere. Le relazioni dei Toro durano sempre un po’ di più rispetto anche alla media nazionale. I Gemelli hanno quattro stelle, il periodo non è al top e tra oggi e domani potrebbe arrivare una risposta consolatoria. Si devono mettere tante toppe. Non è il momento di farsi fare un vestito nuovo, si dovranno invece mettere delle toppe a qualche vestito vecchio e poi lo si butterà ma si deve aspettare la fine dell’anno. C’è bisogno di affrontare un Giove in opposizione con un po’ di serenità, per fortuna l’amore è salvo e anche se c’è una tensione si potrà recuperare. Chi ha avuto una separazione nel passato la si dovrebbe rivedere, non è solo lavoro ma tutto quello che ha a che fare con scritti e carte potrebbe dare fastidio. Persino una vertenza potrebbe essere aperta se si pensa di non aver avuto tutto quello che avrebbe dovuto avere. Il Leone ha quattro stelle, si apre uno scenario importante e se, durante l’anno scorso, ci si è sentiti un po’ in gabbia quest’anno la gabbia è aperta. Si può pensare al lavoro perché soprattutto i creativi e le persone che hanno una attività in proprio non avranno spazio per il riposo. Ci si deve preparare una settimana di ferie sole in cui però si penserà sempre al lavoro. Questo è un periodo forte per le rivincite, non sarà un periodo difficile e anzi pensare a migliorare le condizioni di lavoro sarà un piacere. Un po’ di grigiore in amore che va in secondo piano. L’Acquario ha quattro stelle, migliora la situazione dalla settimana scorsa anche se gli Acquario sono tutti acciaccati. Si gioca con l’astrologia ma se da poco si è avuto un problema alla schiena o stanchezza al mattino si sta lottando con dei problemi che limitano l’indipendenza. C’è da rivedere un conto, è un momento particolare e ci si adatta non solo in ambito economico ma anche in amore. Dal punto di vista sentimentale si è un po’ scontenti, c’è chi ha voglia di parlare e chi invece la notte sogna le liti con il partner.

Andiamo a vedere i segni che hanno ricevuto tre stelle per l’oroscopo di Paolo Fox. L’Ariete oggi è agitato anche se è solo perché sta facendo un po’ troppe cose. Questo è l’anno del rilancio e il segno sta preparando le cose migliori per farsi notare. Il punto d’arrivo è il 2020 quindi quello che pensa adesso sia importante è solo l’inizio della scalata. Ci sarà un cambiamento davvero importante tra novembre e dicembre di quest’anno Se una persona ha incoraggiato e ha dato un’occasione è probabile che per fine anno deve camminare con le proprie gambe, cosa che non dispiace in quanto si è selfmade men e women. Non bisogna dare a retta all’atteggiamento che spesso si ha. Si è molto imperiosi e impetuosi, si può guardare male e si hanno occhi bellicosi ma questo atteggiamento è solo di difesa. La realtà è che si ha una grande dolcezza e profondità di sentimenti, solo che ogni tanto risulta un poco mascherata dal fatto che gli altri possono pensare che il segno sia orgoglioso o spavaldo e spaccone. Ma non è così, si maschera una natura fragile, ogni tanto infatti si avrebbe bisogno di un incoraggiamento anche se in apparenza agli altri non sembrerebbe. Il Sagittario deve stare attento alle questioni economiche visto che questo è un momento in cui il Sagittario ha la necessità di regolare alcuni conti in sospeso. È importante farlo adesso perché Giove transita proprio nel segno zodiacale e c’è un’occasione in più. Tra oggi e domani si dovrebbero regolare alcune questioni economiche, soprattutto se ci sono delle persone in attesa di risposte. Da questo punto di vista si può immaginare che chi deve riconfermare un accordo saprà qualcosa in più, chissà che qualcosa non possa essere già stato mosso ieri. Si ricordi che questo è un oroscopo utile anche nei rapporti con gli altri. L’amore può tornare protagonista almeno che non si abbia già fatto incontri speciali nelle ultime due settimane. Il Sagittario si innamora perdutamente ma altrettanto perdutamente può disinnamorarsi se si annoia di una persona. La regola n°1 per avere al proprio fianco un Sagittario in eterno è non mettere catene, fidarsi e non essere gelosi. I Pesci hanno un pizzico di gelosia, ogni tanto se si fa vedere un po’ di gelosia fanno piacere, in particolare a un segno zodiacale governato da un pianeta come Nettuno. Si tratta del pianeta di ciò che non conosciamo, di ciò che non vediamo. La maggior parte dei nati sotto questo segno ritiene che ci sia qualcosa di soprannaturale e che non si possa prendere la vita solo per quello che è. I Pesci adesso vanno un po’ contro le regole del gioco perché ultimamente viene sempre presentata una realtà un po’ troppo spietata. Tutto è nudo e crudo e allontana da quella spiritualità che è essenziale per vivere. Se ci dovessimo limitare solo alle emozioni razionali noi ci chiederemmo qual è il nostro scopo sulla terra. Invece c’è bisogno di dare un po’ di principi diversi. C’è qualcuno che riversa tutto questo discorso proprio su religione e chi, invece, pensa semplicemente che una persona scomparsa vegli proprio su di loro. Altri vedono dei segnali in casa e pensano che certe cose non accadano in modo banale. Non è facile spiegare questo a persone razionali visto che la crudeltà non piace. Si cerca di essere meno spietati con sé stessi e in questo periodo si dovrà credere alle nostre emozioni. Ognuno di noi ha il suo stile ed è unico al mondo.

Andiamo a vedere i segni che hanno ricevuto due stelle nell’oroscopo Paolo Fox. Il Cancro è un po’ fuori zona e fuori gioco e forse anche un po’ nervosetti. D’altronde questo è un segno zodiacale molto dolce ma guai tuttavia a stuzzicarlo, perché diventa anche insidioso con le sue risposte e affermazioni. Questa è una giornata in cui si potrebbe sentire qualche insidia crescere, non tanto dentro e intorno quindi si deve reagire con un po’ di fatica a tutti gli stimoli che arrivano dall’esterno. Non si esclude in questa giornata la possibilità anche di vivere delle relazioni un po’ particolari. Nei rapporti con gli altri, nei rapporti d’amore e di lavoro si potrebbe avere qualche conflittualità. Non si tratta in ogni caso di un periodo lungo anche se per un paio di giorni ci si dovrà beccare una Luna in opposizione che dà fastidio. Bisogna ricordare sempre che c’è un certo rallentamento per le questioni di lavoro e tutto quello che si dovrà firmare e sottoscrivere. Si sta con il fiato sospeso e questa potrebbe essere la ragione per cui ogni tanto ci sono tensioni di troppo. La Vergine ha due stelle, spesso sono i guasti tecnici e meccanici che creano problemi alla Vergine perché si è abbastanza regolari nella vita. Infatti, un impedimento banale che comporta una serie di ritardi e problemi potrebbe dare disappunto. Ci sono dei Vergine disattenti ma sono solo quelli che hanno qualcuno a casa impegnato a mettere le cose a posto per loro. Di solito quando si è costretti proprio a fare delle cose da soli si è molto attendibili e programmati. Questa settimana va lasciata perdere perché si sapeva che qualcosa sarebbe andato fuori gioco. Si deve considerare invece che dalla prossima c’è un grande recupero ma anche che l’estate è una grande stagione. Già a partire dal 20 e dal 21 giugno ci saranno novità, ma già dalla prima parte di maggio qualcuno di voi ha messo in regola alcune questioni. La Bilancia ha una Luna dissonante può significare che oggi ci sono piccoli conflitti da superare, magari anche in famiglia o in casa. La questione casa riguarda direttamente, non solo perché si è speso di più ma anche perché in questi giorni si è riproposto come problema. O per questo segno per aver fatto un acquisto ed aver incontrato dei problemi o perché si deve fare un affare riguardante un acquisto ma ci sono degli intoppi. In ogni caso serve una certa attenzione, soprattutto se non si è sanato un discorso con un ex. Tornano delle questioni inerenti le proprietà che si deve cercare di superare con tranquillità anche se non è facile in una giornata come oggi. Ci sono però giorni in cui l’umore è un po’ a terra e ci si sta però chiedendo se, per caso, anche per quanto riguarda il lavoro e le questioni pratiche non ci sia bisogno di fare le cose nuove. In molti c’è un senso di stanchezza maturato dal fatto di non sentirsi così adeguati. Non si è tipi che fanno tutto dando spintoni ma certe volte risulta un po’ necessario.

Oroscopo lavoro, salute e amore: quali sono i segni in difficoltà?

Voltiamo pagina e andiamo ad analizzare il campo del lavoro per l’oroscopo di Paolo Fox. Per la Vergine questa è l’estate delle grandi acquisizioni e c’è qualcuno che ha già vinto una gara dall’inizio dell’anno però adesso arriva il periodo di ripensamento e se c’è qualcuno intorno che cerca di sfruttare il vostro momento di forza. Per il Sagittario alcune relazioni cambiano anche dal punto di vista della professione. Nuovi incarichi e chi ha la possibilità di gestire un’idea in proprio ora si deve dare da fare. Per il Capricorno ci sono novità di lavoro anche se si ha voglia di fare una cosa propria. L’Acquario può essere più contento nel frequentare un Gemelli oppure un Sagittario. Il Toro vive un anno bello soprattutto se si vuole confermare un amore o per chi vuole aprire un’attività però prendendo le stesse distanze dai rischi. Riprendersi da una pausa è possibile e c’è chi chiuderà l’anno con grande successo.

Sempre analizzando l’oroscopo di Paolo Fox andiamo ora a controllare cosa dice per la salute. L’Ariete non deve pensare di essere colpito dalla sfortuna se adesso deve ritentare alcune strade o, addirittura, deve recuperare situazioni interrotte in passato. Per il Toro molto dipende dall’età e dalle circostanze ma i creativi e le persone che hanno poi il modo di giocare un ruolo importante in tutte le situazioni che stanno gestendo in qualche modo avranno soddisfazioni. Qualcuno si è anche liberato di un peso dall’anno scorso. Il Cancro martedì, mercoledì e giovedì poi vivrà tre giornate che nascono con una Luna pesante. Ecco perché deve stare attento alle tensioni. I Gemelli potrebbero essere agitati anche per delle conferme che non arrivano oppure che vorrebbero. Si recupererà nel fine settimana anche l’amore.

Andiamo a vedere il campo dell’amore sempre seguendo l‘oroscopo di Paolo Fox. Per il Capricorno la cosa buona è che la seconda parte di maggio permette una riattivazione di storie che sono in crisi da fine aprile se però è presente la complicità di entrambi. Da parte del segno c’è la volontà di sanare. Per i Pesci le crisi sono superate? Si spera di sì. Questa seconda parte di maggio però porta bene. Si potrebbe anche gestire in vista di agosto, cioè il mese dei sentimenti. L’Ariete può avere qualche riconferma in più in amore e Mercurio torna favorevole. La Bilancia nota un certo desiderio di stare per conto suo e di riflettere per capire cos’è importante fare.

Oroscopo di oggi martedì 21 maggio 2019

Torna anche per oggi, martedì 21 maggio 2019, l’oroscopo di Paolo Fox ai microfoni di LatteMiele. Il noto astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica Latte e Stelle. Andiamo a vedere cosa ha detto segno per segno. Il Sagittario è decisamente nervoso, non riesce a vivere le cose con tranquillità e deve ritrovare equilibrio. Il Capricorno deve essere più bravo a gestire le emozioni, evitando di provare a rimettere in piedi situazioni che sono completamente insanabili. L’Acquario si trova in un momento in cui con una mossa può buttare tutto all’aria. Una grande confusione può portare a gestire tutto con grande difficoltà. Forse è il caso di provare a mettere insieme le idee, fermarsi un attimo e iniziare a raggiungere i risultati. I Pesci hanno una situazione di grande inquietudine, forse è il caso di gestire diverse cose con maggiore tranquillità e magari l’aiuto di qualcuno. Clicca qui per la classifica della settimana

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Per quanto riguarda Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci andiamo a veder quanto detto da Paolo Fox nel suo oroscopo. Il Sagittario in queste ore è nervoso ma nonostante ciò questa situazione è promettente perché da un’insoddisfazione vi possono nascere davvero tante soddisfazioni. Tra oggi e domani chi ha un’attività a chiamata oppure chi può mettere in discussione il lavoro sta aspettando una risposta che arriverà poi a partire da mercoledì. Il Capricorno non deve incollare i cocci rotti, tanto anche se uno è bravo poi le crepe si vedono lo stesso. Meglio buttare tutto all’aria magari utilizzando anche lo stesso materiale. Se è caduto un edificio si possono utilizzare i mattoni che si trovavano prima nella costruzione. Se un’esperienza non è stata positiva però è l’insieme che non va gettato. L’Acquario discute e tratta, a volte volete buttare tutto all’aria, c’è una grande confusione per un segno che nasce confuso perché siete creativi e quasi tutti i creativi hanno una fantasia piuttosto forte e notevole e in questo periodo poi potrebbe essere d’aiuto una persona della Vergine che stimola all’azione ma vi regola la vita. I Pesci sentono una grande intolleranza crescere dentro sopratutto se avete le grandi responsabilità. Vorreste complicità che è mancata. Nei rapporti che poi vanno avanti da anni tra dicembre e gennaio si è registrata una certa freddezza.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Sempre seguendo da vicino l‘oroscopo di Paolo Fox andiamo a vedere cosa ha detto per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete deve portare avanti a ogni costo i progetti nati a fine aprile, se poi ogni tanto pensate non ce la faccio o non mi interessa è comprensibile, si capisce la situazione non tanto dei ragazzi che hanno 20-25 anni quanto le reazioni di chi ha qualche anno in più che si vedono costretti a fare le cose già fatte oppure a ripartire da zero. Chi aveva negli ultimi tempi o quantomeno fino al 2017 maturato una certa esperienza adesso si potrebbe non valutare più l’esperienza in modo positivo oppure ci sono persone che non la riconoscono e per questo voi dovete fare tutto da capo ma se c’è una cosa che non dispiace è proprio quella di mettersi in gioco. Il Toro deve sapere che quando una persona è molto criticata è invidiata. Se si guarda l’evoluzione dell’oroscopo si deve ricordare che più ci si avvicina alla fine di questo 2019 maggiori poi saranno le possibilità di ricevere questa ammirazione da parte degli altri perché grandi cose bollono in pentola. I Gemelli hanno una settimana che porta più coraggio, ce ne vuole di coraggio, ce n’è voluto tanto anche per affrontare i problemi che sempre da dicembre si trovano a coinvolgere la vita. Certe situazioni di lavoro poi sono messe anche a repentaglio, ma non dalla buona volontà quanto da circostanze esterne. Forse proprio oggi e domani questa agitazione si sente di più. Il Cancro è partito in maniera un po’ frettolosa, tutte le storie che sono nate da pochissimi mesi e che magari sono state sostitutive di altri rapporti o sono nate in modo contemporaneo ad altri legami sono di nuovo in crisi ma non perché manchi l’amore perché è il segno in prima persona ad essere poco chiari anche nei confronti di sé stesso. Chi cerca chiarezza in una persona Cancro deve considerare che ora si è annebbiati e non si danno risposte.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Ora è il momento di affrontare Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione sempre per l’oroscopo di Paolo Fox. Il Leone è favorito, anche Mercurio però torna interessante insieme al Sole ma non è facile imporre la propria volontà. Ma più dicono non fare questo più si vuole fare quella particolare cosa che è proibita. Un po’ più facile sarà poi la situazione lavorativa. In amore si deve trovare il tempo giusto da dedicare alla persona giusta. La Vergine in questo periodo sta cercando delle soluzioni ma questa è però una settimana nebbiosa e deve prendere le distanze dalle persone che hanno in questo momento assicurato una cosa che non hanno poi mantenuto. La Vergine è molto seria da questo punto di vista, quando si promette una cosa poi questa si mantiene e c’è poi da dire che ci sono anche dei piccoli ritardi che non influiranno troppo sulle storie d’amore o sulle storie valide. La Bilancia certe tensioni le prova da tempo e sono tensioni non positive specie nei confronti dell’ambiente in cui si vive. È probabile che ad aprile o agli inizi di maggio ci sia stato anche un momento di indecisione in amore. Potrebbe anche essersi fatto vivo un ex oppure c’è un problema che riguarda la casa oppure c’è una soluzione che però diventa un problema se bisogna spendere soldi o se c’è una rata da affrontare. Lo Scorpione in amore non deve innamorarsi di ciò che non esiste. Si è alla costante ricerca di qualche emozione forte oppure di qualche fastidio perché tutte le persone che interessano di più sono proprio quelle che non sono facili da gestire o coinvolgere. Questa Venere in opposizione annuncia un momento di crisi con sé stessi. Qui dipende anche dal rapporto che si vive. Se una storia è lunga e duratura mancano stimoli ma se ora non si ha una relazione o si è reduci da una separazione in questo periodo ci si può pensare che non ci siano rapporti utili o che il mondo sia contro. Non è così ma quando ci sono situazioni pesanti e si vede tutto nero diventa difficile distinguere il bene dal male.



