Padova, nasconde cadaveri madre e zio in legnaia/ “Così incassavo le loro pensioni”

Nasconde i cadaveri della madre e dello zio nella legnaia per incassare le loro pensioni. Per questo Federico Bernardinello, 55enne di Ca’ Morosini di Sant’Urbano, è stato denunciato per occultamento di cadavere e truffa aggravata. La madre, Nerina Battistella, era morta sei mesi all’età di 88 anni. Il fratello di lei, Italo, invece nel 2016, a 87 anni. Entrambi sono morti per cause naturali, ma il 55enne ha detto ai carabinieri di non aver denunciato la loro scomparsa per continuare a incassare le loro pensioni. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, carabinieri hanno trovato il corpo della donna avvolto in un telo di cellophane, mentre le ossa dell’anziano erano riposte in una cassettina. Ieri la svolta dopo l’allarme lanciato dai funzionari della banca del paese. Bernardinello era andato allo sportello per alcune operazioni sul conto corrente che divideva con la madre, ma il direttore insospettito gli ha chiesto un certificato del Comune per procedere. L’uomo si è presentato in municipio, ma lì hanno capito che qualcosa non tornava, anche perché in paese giravano voci sulla sparizione dei due anziani.

PADOVA, NASCONDE CADAVERI MADRE E ZIO IN LEGNAIA

Un dipendente dell’Ufficio Anagrafe, a cui Bernardinello aveva detto che madre e zio erano ricoverato all’ospedale di Trecenta, ha chiamato i carabinieri del posto, insospettito dalle dichiarazioni dell’uomo, definito “un tipo un po’ strano” in paese. Questi si sono presentati a casa dell’uomo, un’abitazione isolata in aperta campagna, e hanno cominciato a cercare i due anziani. Dopo aver controllato la casa sono passati alla legnaia: lì sono arrivati alla macabra scoperta. Come riportato dal Corriere della Sera, i carabinieri hanno allertato la procura e transennato l’area, poi posta sotto sequestro. Invece il 55enne è stato portato in caserma, dove è stato interrogato fino a tarda sera. I magistrati hanno disposto l’autopsia sui due cadaveri per accertare le reali cause della morte. Prima dei funerali bisognerà aspettare l’esito degli esami autoptici e quindi il via libera della procura. Ieri intanto la Scientifica è rimasta fino a notte per completare i rilievi nella casa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA