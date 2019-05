Padova, scuolabus si rovescia: autista scappa/ 7 bambini feriti “guidava a zig zag”

Uno scuolabus si è rovesciato ad Arquà Petrarca, in provincia di Padova. Il pulmino con a bordo 15 bambini delle scuole elementari e medie ha sbandato e poi si è ribaltato sulla sede stradale, finendo di fianco, in via Aganoor. L’incidente è avvenuto alle 13.40 di oggi, venerdì 17 maggio 2019. Sette minorenni tra i 7 e i 15 anni sono stati trasportati all’ospedale di Schiavonia, ma per fortuna le loro condizioni non sono gravi. Quel che è incredibile di questa vicenda è che l’autista sia scappato lasciando i bambini feriti all’interno del bus. Alla guida dello scuolabus c’era un autista di 51 anni, romeno, che ora risulta ricercato. I pompieri hanno messo in sicurezza il mezzo, ma sul luogo sono arrivati carabinieri e Polstrada per i rilievi, intanto è partita la caccia all’uomo che si è allontanato dal luogo dell’incidente stradale. Stando a quanto riportato da Rainews, sono ora in corso anche le operazioni di recupero dello scuolabus che stava percorrendo e la strada in discesa e si apprestava ad affrontare un tornante prima di rovesciarsi.

PADOVA, SCUOLABUS SI ROVESCIA: AUTISTA SCAPPA

Impauriti nello scuolabus che si era rovesciato, i bambini sono stati soccorsi. Sette di loro sono in ospedale a Schiavonia per le cure, ma non ci sono situazioni allarmanti. L’incidente è avvenuto nei tornanti del Sassonegro, sulla strada che porta da Baone ad Arquà. Sono stati alcuni passanti a fermarsi e a prestare i primi soccorsi ai bambini, visto che l’autista dello scuolabus era scappato. Stando a quanto riportato da NuovoSud, il conducente lavorava da un mese per conto di questa ditta. Dalle testimonianze dei bambini è emerso che stava viaggiando a tratti a zig zag ed era particolarmente allegro, da qui l’ipotesi che fosse ubriaco. Era comunque l’unico adulto a bordo del mezzo, quindi responsabile dei bambini. Sul posto è arrivato anche il sindaco Luca Callegaro, che poi si è diretto al pronto soccorso per sincerarsi delle condizioni dei bambini.

