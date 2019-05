Papa Francesco in Bulgaria/ Diretta streaming video, il dialogo ‘riparte’ da Sofia

Il quarto viaggio dell’anno 2019 per Papa Francesco vede la visita della Bulgaria (oggi e domani 6 maggio) e della Repubblica di Macedonia del Nord (martedì 7 maggio, ndr), due Paesi con assoluta minoranza cattolica e a maggioranza di ortodossi e musulmani. Papa Bergoglio è atterrato questa mattina a Sofia e in questo momento sta intervenendo nel primo vertice ufficiale con il Primo Ministro Boyko Borisov e a seguire con il residente della Repubblica Rumen Radev e l’incontro con le Autorità del Paese. Nei 28 viaggi che hanno preceduto la visita in Bulgaria e Macedonia, Francesco ha tirato le “fila” di quanto seminato da Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, una linea di dialogo costante riprendendo la Chiesa Cattolica come istituzione salda e ineluttabile (al netto di tutti gli scandali e le difficoltà forti al proprio interno) nell’annunciare la pace di Cristo nel mondo. Durante il volo da Roma a Sofia, come da tradizione, Papa Francesco ha inviato un telegramma al presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella: «Nel momento in cui mi aggiungo a compiere visita pastorale in Bulgaria e Macedonia del Nord mosso dal vivo desiderio di incontrare i fratelli nella fede e gli abitanti di quelle nazioni mi è gradito rivolgere a lei, Signore Presidente, e all’intero popolo italiano l’espressione del mio beneagurante saluto che accompagno con cordiali auspici di serenità e di concordia». Come sempre sarà possibile seguire tutte le tappe del 29esimo viaggio Apostolico di Papa Francesco su Tv2000 e tramite la diretta streaming video sul canale YouTube di Vatican News.

IL PROGRAMMA DEL VIAGGIO DI PAPA FRANCESCO

Il programma che attende Papa Francesco nella tre giorni di visita in Bulgaria e Macedonia del Nord (che ha recentemente cambiato il proprio nome dopo una lunga e sfibrante “guerra diplomatica” con la Grecia, ndr) è come sempre densissima con tanti appuntamenti del Santo Padre con le autorità ma soprattutto con i fedeli accorsi da ogni parte dei due piccoli Paesi balcanici. «La mattina sarà soprattutto contraddistinta dalla visita al Santo Sinodo e al Metropolita di Sofia e Patriarca di tutta la Bulgaria Neofit, alla guida della autocefala Chiesa ortodossa dal 2013. Come fece Giovanni Paolo II, nella visita del 2002, il Pontefice si recherà poi nella cattedrale patriarcale di San Alexander Nevsky, per una preghiera in privato davanti al trono dei santi Cirillo e Metodio. Prima del trasferimento nella Nunziatura Apostolica, la recita del Regina Coeli in piazza San Alexander Nevsky», riporta il programma ufficiale stilato da Vatican News. Al termine della giornata, prevista la celebrazione della Santa Messa nella piazza Knyaz Alexandar I alle ore 16.45, chiudendo il primo dei tre giorni di viaggio apostolico. Domani altri appuntamenti in Bulgaria – su tutti l’atteso incontro per la pace, alle ore 18:15, presieduto dal Santo Padre alla presenza degli esponenti delle varie confessioni religiose in Bulgaria nella piazza Nezavisimost a Sofia – per poi giungere a martedì con il trasferimento in Macedonia del Nord, ultima tappa 29esimo viaggio.





© RIPRODUZIONE RISERVATA