Parigi, trovato morto 007 italiano di Palazzo Chigi/ Sangue e vomito: si indaga

Mistero a Parigi attorno alla morte di un funzionario di Palazzo Chigi. Come riferito in queste ultime ore dai principali siti di informazione online, a cominciare da TgCom24, un italiano di 50 anni, tale Massimo I., è stato trovato senza vita con una ferita al mento. Secondo Le Point, settimanale transalpino, la vittima sarebbe un “agent des services secrets italiens”, un nostro agente dei servizi segreti, e il suo corpo è stato rinvenuto nei pressi dell’hotel dove alloggiava, in una pozza di sangue. Sulla scena del crimine sarebbero state inoltre ritrovate tracce di vomito, anche se al momento non è chiaro se appartengano al nostro connazionale o meno. Secondo quanto emerso dopo una prima indagine, l’agente dei servizi segreti italiani si trovava nella capitale francese da alcuni giorni, e stava partecipando a un corso di lingua nell’ambito di un quotidiano scambio fra Italia e cugini d’oltralpe. Secondo alcune fonti dell’ambasciata italiana si parla di “decesso per cause naturali”, di conseguenza non è da escludere che l’uomo abbia avuto un malore, abbia vomitato, e sia poi caduto pestando violentemente il mento.

PARIGI, TROVATO MORTO 007 ITALIANO DI PALAZZO CHIGI

Massimo I. era in Francia dallo scorso 3 maggio ed era un funzionario della presidenza del consiglio. Risiedeva nei pressi di una residenza hotel/appartamento nel quartiere Montmartre, e il ritrovamento del suo cadavere sarebbe avvenuto nella notte fra domenica 5 e lunedì 6 maggio. Una volta lanciato l’allarme sono giunti sul luogo incriminato i medici e il personale sanitario ma ogni tentativo di rianimarlo è stato vano, già morto prima dei soccorsi. Le autorità hanno successivamente perquisito l’alloggio del funzionario italiano e avrebbero ritrovato nella cassaforte dell’hotel una chiave con un codice, una busta con 1700 euro divisi in 85 banconote da 20 euro, nonché una chiavetta usb, una carta sd e un adattatore per la stessa carta. Perquisito il corpo è stato invece rinvenuto un biglietto da visita con il nome, l’impiego e la scritta “Presidenza del Consiglio dei ministri”. La polizia ha aperto un’indagine per chiarire la dinamica con esattezza.

