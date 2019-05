Pavia, 15enne picchiato da bullo a scuola/ Ora rischia di perdere un occhio

Un 15enne è stato picchiato in classe da un bullo e ora rischia di perdere un occhio. Il grave episodio di bullismo è avvenuto lunedì mattina a Pavia, in una classe dell’Itis Cardano. Durante l’ora di Lettere il compagno lo ha aggredito facendogli sbattere con violenza la testa sul banco. Insultato e preso a botte, è stato subito portato al pronto soccorso dell’ospedale San Matteo, dove gli hanno diagnosticato un trauma cranico e un danno alla retina. Lo hanno repertato i medici, i quali – riporta il Corriere della Sera – sperano che la situazione possa migliorare nel giro di un mese, secondo le più rosee previsioni. Da lunedì il 15enne che frequenta il secondo anno dell’istituto tecnico comunque non ci vede più da un occhio. Oggi i genitori del 15enne hanno deciso di presentare denuncia ai carabinieri. Secondo il racconto fornito dal ragazzo, visitato in ospedale e poi dimesso con una prognosi di 20 giorni, il compagno gli avrebbe prima afferrato la testa e poi gliel’avrebbe sbattuta più volte sul banco.

PAVIA, 15ENNE PICCHIATO DA BULLO A SCUOLA

«Ha riportato anche un serio trauma cranico», hanno spiegato i genitori del 15enne, come riportato dal Corriere della Sera. Inoltre, hanno parlato di «prese in giro e umiliazioni andavano avanti da tempo». La vicenda comunque passerà di competenza al Tribunale dei minori di Milano dopo la denuncia della famiglia ai carabinieri. Intanto la dirigenza della scuola Itis di Cardano ha annunciato che prenderà pesanti provvedimenti disciplinari nei confronti del responsabile del pestaggio. Il bullo ora rischia infatti una lunga sospensione, se non la bocciatura. La presidente del tecnico, Giancarla Gatti Comini, ha spiegato che è stata chiesta una relazione dettagliata a tutti i professori di quella classe per fare chiarezza su cosa sia accaduto esattamente. «Mi avevano riferito di una discussione e di un graffio, ma la cosa mi pare ben più seria». E non può che essere così di fronte alla diagnosi di un trauma cranico e un danno alla retina…

