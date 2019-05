Peppino Impastato, 41 anni dopo l’uccisione/ Video, simbolo della lotta alla mafia

Sono passati 41 anni dalla morte di Giuseppe “Peppino” Impastato. Il giornalista di Cinisi, che denunciò i crimini della mafia locale, fu barbaramente ucciso il 9 maggio 1978. Cosa Nostra cercò di mascherare l’omicidio come un attentato terroristico, anche grazie alla complicità di molte persone che hanno ostacolato l’accertamento della verità. Quei depistaggi furono riconosciuti nella sentenza di condanna a 30 anni nei confronti del boss Vito Palazzolo, che era già morto, accusato di essere il mandante del delitto. La tesi è stata ribadita anche con la condanna a 30 anni per un altro boss, Gaetano Badalamenti. Per l’omicidio di Peppino Impastato sono stati celebrati due processi: da entrambi è emersa «una sconcertante sequela di omissioni, ritardi, negligenze e approssimazioni nella raccolta delle prove» e «un sistematico travisamento dei dati di fatto e delle informazioni raccolte durante i primi accertamenti investigativi».

PEPPINO IMPASTATO, 41 ANNI DOPO L’UCCISIONE

Doveva essere un “delitto perfetto”, per questo si cercò di coprire l’esecuzione mafiosa di Peppino Impastato con la messinscena di un incidente. Secondo gli inquirenti, sarebbe stato ucciso in un casolare nelle campagne di Cinisi e il suo corpo trascinato sulla linea ferrata dove poi venne dilaniato da una bomba. Il militante della sinistra extraparlamentare aveva denunciato i traffici della mafia di Cinisi. Fu uno dei pochi a denunciare le realtà mafiose, ma la sua storia è straordinaria anche perché lui stesso proveniva da una famiglia affiliata al crimine organizzato. Quindi ebbe il coraggio di fare una scelta differente e denunciare. Il padre Luigi era un amico di Gaetano Badalamenti, capomafia della zona che abitava a “cento passi” da casa sua. E proprio “I cento passi” è il nome del film del regista Marco Tullio Giordana, che ha ricostruito la vicenda di Peppino Impastato, riscuotendo un grande successo di pubblico e critica.





© RIPRODUZIONE RISERVATA