Piazza San Carlo, 10 anni di carcere a 4 ragazzi/ Torino, spruzzarono spray urticante

Nuovi aggiornamenti sui fatti di Piazza San Carlo, il dramma del 3 giugno 2017 a Torino: i quattro ragazzi di origini maghrebine che scatenarono il caos nel tentativo di mettere a segno una rapina con spray urticante sono stati condannati per il reato di omicidio preterintenzionale. Come riportano i colleghi de La Stampa, sono stati comminati 10 anni e 4 mesi a Sohaib Boumadaghen, Hamza Belghazi e Mohammed Machmachi, mentre Sahibi Aymene è stato condannato a 10 anni e 3 mesi di carcere, poichè non partecipò ai furti. Pena inferiore rispetto a quanto richiesto dai pubblici ministeri Paolo Scafi e Roberto Sparagna (tre condanne a 14 anni e 20 giorni di reclusione e una quarta a 14 anni e 8 giorni di reclusione).

PIAZZA SAN CARLO, 4 CONDANNE A 10 ANNI DI CARCERE

Ricordiamo che nel corso di quella tragica serata, che radunava migliaia di tifosi della Juventus per la finale di Champions League contro il Real Madrid, rimasero ferite quasi 1700 persone, con Erika Pioletti e Marisa Amato che morirono successivamente a causa delle lesioni riportate nella calca. I quattro giovani sono stati accusati di omicidio preterintenzionale, lesioni, rapina e furto. Basilio Foti, uno degli avvocati dei quattro accusati, ha commentato ai microfoni de La Stampa: «Mi aspettavo qualcosa di diverso e rimangono convinti della nostra ricostruzione dei fatti. Non ci fu la rapina all’origine della tragedia. Leggeremo le motivazioni e faremo appello. Questa non è giustizia». Infine, segnaliamo che il gup Mariafrancesca Abenavoli ha emesso una nuova misura cautelare per l’omicidio preterintenzionale e per scongiurare il pericolo di fuga.

