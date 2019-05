“Picchia mio figlio, lezioni comuniste”: maestra sospesa/ Lei “ho letto Anna Frank”

Un nuovo caso sul delicato (e iper mediaticizzato) tema del fascismo a scuola scuote la cronaca nostrana: la candidata Pd alle Europee Mila Specola in un video su Facebook ha denunciato il fatto avvenuto in una scuola elementare in provincia di Catania con la docente sospesa (dopo la denuncia di una madre) che ha personalmente contattato l’ex segretaria regionale del Partito Democratico per raccontarle la sua storia. «Picchia mio figlio, lo obbliga a stare in piedi, gli fa saltare la merenda e tratta tematiche politiche in classe con nozioni comuniste», questa l’accusa formulata contro la maestra catanese (G.S.) per la quale è stata sospesa per 2 giorni dal servizio dopo tale denuncia. «Mi ha contattata – racconta la Specola – una collega di Catania per raccontarmi cosa le è successo. E’ stata sospesa per due giorni dalla sua dirigente scolastica perché ha letto in classe un brano del Diario di Anna Frank». Il “caso” vede dunque due diverse ed opposte versioni dei fatti che aumenta il senso di “mistero” nel merito di quanto avvenuto in quella classe terza elementare della provincia siciliana: dopo la bufera sul video delle leggi razziali paragonate al Decreto Sicurezza del Ministro Salvini (e conseguente sospensione della professoressa che non avrebbe vigilato, ndr), ecco un nuovo caos destinato a generare polemiche e critiche ancora sul tema “ideologie del passato”.

LA REPLICA DELLA PROF SOSPESA “HO SOLO LETTO ANNA FRANK”

Come spiega l’avvocato della maestra – Dario Fina – contattato da Repubblica, la docente è stata accusata di «maltrattamenti nei confronti di un bambino e di plagio politico. Questi presunti maltrattamenti non sono stati confermati né dalla compagna di banco dell’alunno che avrebbe subito uno scappellotto né dalle altre maestre che erano presenti in classe. Mentre il plagio si sarebbe concretizzato attraverso la lettura di alcuni brani del Diario di Anna Frank». Per questo motivo la maestra ha presentato ufficiale querela nei confronti della dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Salvo Basso di Scordia (CT), Loredana Argentino: la dinamica dei fatti, sempre dalla versione della maestra, è stata raccontata del legale ai media «Tutto inizia nel mese di novembre quando la maestra inizia il percorso didattico che si concluderà il 27 gennaio, il Giorno della Memoria, con i suoi bambini di terza elementare. Dopo qualche lezione, una mamma scrive alla preside lamentandosi dell’argomento trattato. Ma appena la notizia dei presunti maltrattamenti viene fuori i genitori della classe si presentano a scuola con striscioni e cori a difesa dell’insegnante. La preside intanto ha avviato il procedimento e ad aprile scatta la sanzione che la docente ha già scontato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA