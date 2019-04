Pietro Conversano, finanziere scomparso/ Nel pc ricerche su Santiago di Compostela

Proseguono le ricerche di Pietro Conversano, il 51enne di Fasano appuntato della Guardia di Finanza in servizio a Monopoli. Il finanziere è scomparso il 13 febbraio lasciando a casa la fede nuziale. «Vado al lavoro per un’operazione di servizio, non chiamarmi», aveva detto alla moglie prima di andare via. Proprio lei ha dato l’allarme la sera non vedendolo rientrare a casa. Non rispondeva al telefono, muto anche quello di servizio. L’auto del finanziere è stata trovata nei pressi della caserma. Da qui si è spostato a piedi verso la stazione di Monopoli, dove ha preso un treno per Bari. Con sé non c’era nessuno, aveva solo uno zaino alle spalle. È quanto si vede dalle immagini delle telecamere interne della stazione, trasmesse da “Chi l’ha visto”. La famiglia di Pietro Conversano si è infatti rivolta anche al programma di Raitre per lanciare un appello e chiedere aiuto. Sono tanti gli interrogativi: dove è andato dopo essere arrivato a Bari? Aveva un appuntamento con qualcuno? Perché si è lasciato la sua famiglia alle spalle? A quanto pare il finanziere era in ferie già da qualche giorno, eppure a moglie e figli aveva detto di andare a lavoro per completare un’operazione di servizio.

PIETRO CONVERSANO, FINANZIERE SCOMPARSO: LE ULTIME NOVITÀ

Questa è una delle tante circostanze strane. Inspiegabile anche il fatto che Pietro Conversano abbia cercato abiti pesanti nei giorni immediatamente precedenti al 13 febbraio. Aveva già pianificato il viaggio? Ma strano è anche il fatto che si sia tolto la fede e l’abbia lasciata a casa. L’ha trovata la moglie in una credenza della cucina della loro abitazione. Negli ultimi giorni sono emersi particolari importanti in merito alle ricerche fatte su internet da Pietro Conversano. Nel motore di ricerca Google sono rimaste in memoria alcune località, tra cui i boschi dell’Abruzzo e il percorso del Cammino di Santiago di Compostela, capoluogo della regione della Galizia, nel nord-ovest della Spagna. Questa località è nota nelle mappe del turismo religioso: è il luogo di sepoltura dell’apostolo San Giacomo. Il finanziere ha avuto una crisi spirituale e per questo ha deciso di lasciare la sua famiglia? Tanti dubbi, ma la sua famiglia spera che stia bene e attende il suo ritorno.

