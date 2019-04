Pinza dimenticata nell’addome dopo parto cesareo/ Napoli, choc per una 49enne

I medici hanno eseguito un parto cesareo, per poi richiudere l’addome della paziente dimenticando al suo interno una pinza chirurgico. Gravissimo caso di malasanità avvenuto nell’ospedale Loreto Mare di Napoli, il giorno prima di Pasqua, sabato 20 aprile 2019. Come riferito da numerosi organi di informazione online in questi ultimi minuti, a cominciare dall’agenzia Ansa, si è sfiorata la tragedia presso la struttura ospedaliera del capoluogo campano, e solo per miracolo la paziente non ha subito delle gravi complicazioni. La vittima è una donna di 49 anni che è stata operata d’urgenza la domenica di Pasqua, il giorno dopo la gravissima negligenza: un nuovo intervento attraverso il quale i medici chirurghi sono intervenuti per asportare il corpo estraneo e richiudere per la seconda volta in poche ore l’addome della donna. A denunciare il caso ai carabinieri è stato il commissario della Asl Napoli 1 centro, e stamane i militati del Nas si sono recati presso la struttura ospedaliera sequestrando la cartella clinica della povera paziente.

PINZA DIMENTICATA NELL’ADDOME DOPO CESAREO

Gli inquirenti effettueranno un’accurata indagine al termine della quale, cosa molto probabile se venissero accertati i fatti, si capirà se qualcuno dovrà essere rinviato a giudizio o meno. Subito dopo il parto la donna aveva accusato dei forti dolori all’addome, e inizialmente si pensava potesse trattarsi di alcune complicazioni derivanti dal parto cesareo, per scoprire appunto la presenza della pinza chirurgica all’interno della stessa donna. Secondo alcune voci pare che per assurdo i medici si siano subito accorti che qualcosa non andasse, contando i ferri chirurgici in sala operatoria: il numero delle pinze non quadrava e di conseguenza è scattato l’allarme. L’ospedale ha fatto sapere di aver aperto un’indagine interna, disposta dal commissario Ciro Verdoliva: «Questa mattina – la sua nota – sono venuto a conoscenza di quanto accaduto il giorno di Pasqua al Loreto Mare: ho immediatamente disposto indagine interna finalizzata ad appurare la veridicità di quanto accaduto con dettaglio e precisi riferimenti a fatti e protagonisti. La relazione dovrà essere inviata entro lunedì 29 aprile e dovrà evidenziare eventuali responsabilità e/o comportamenti così da permettere la valutazione di eventuali azioni consequenziali».

