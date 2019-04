Predappio, omaggio a Mussolini: 400 fascisti in marcia/ Visita alla cripta del duce

Lo scorso weekend, in concomitanza con l’anniversario della morte di Mussolini, una buona parte di Bologna ha sfilato a Predappio ricordando il Duce. Sono stati in centinaia, come riferisce Repubblica.it – tra studenti e nonni – ad entrare nella cripta del Duce, nel cimitero di San Cassiano che occasionalmente viene aperta dalla famiglia. Grande assente la militante Selene Ticchi che è stata sospesa da Forza Nuova dopo aver indossato la discussa maglietta di “Auschwitzland”. “Non sono andata a fare danni, stavolta. Avevo delle altre cose da fare”, ha commentato, giustificando la sia assenza. Eppure coloro che hanno partecipato alla marcia in omaggio di Mussolini non l’hanno affatto dimenticata, a partire da Mirco Santarelli, uno degli organizzatori, il quale prima della partenza ha ribadito al megafono: “Ricordate che questo è un corteo funebre. Abbigliamento consono e niente interviste”. Partiti in circa 200, una volta giunti davanti al cimitero i camerati erano circa il doppio pronti a commemorare il Duce facendo il saluto romano. Quindi l’ingresso nella cripta alla presenza della nipote Edda Negri Mussolini.

PREDAPPIO, OMAGGIO A MUSSOLINI: I NOSTALGICI ALLA CRIPTA

La marcia dei fascisti con l’omaggio a Mussolini aveva delle regole ben precise. Oltre ad un dress-code particolare, anche l’assenza di giornalisti, niente selfie e cellulari spenti. La cripta ha accolto i nostalgici in tutte le sue fattezze, dal busto del duce in fondo, il tricolore, i fiori ed il libro delle firme. Tra i messaggi lasciati, anche un “ci manchi”. Tra i presenti lo scorso sabato anche alcuni giovani giunti a bordo di una Fiat 500 con una bandiera tricolore i quali sono andati a respirare la storia. “Finora l’avevamo trovata sempre chiusa. Se siamo fascisti? Certo. Le polemiche sono inutili, Mussolini è stato un personaggio importante della storia d’Italia”, hanno commentato dopo la visita alla cripta. E proprio la riapertura della cripta in modo costante è auspicata in paese, in quanto attrattiva importante per i turisti. “I turisti vengono per Mussolini, per noi è buono se riapre”, il commento di un ristoratore. Ma il sindaco uscente, Giorgio Frassineti, non la pensa nel medesimo modo al punto da parlare di “un fascismo di cartapesta, come il carnevale di Viareggio”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA